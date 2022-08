Juan Grabois anunció que se va del bloque del Frente de Todos: “Nos defraudó y decepcionó”

Juan Grabois, el líder del Frente Patria Grande, anunció que “nos vamos del bloque del Frente de Todos en Diputados”, porque siente que el Gobierno de Alberto Fernández lo “defraudó y decepcionó”.

Juan Grabois y la crítica hacia el Gobierno: "Se olvidan de los que menos tienen". Foto: Clarín.

Anteriormente, Grabois había manifestado que su preocupación no radicaba en el cambio de los integrantes del Gabinete: “No hablemos más de nombres, hablemos de medidas y tomémoslas”, era su discurso de cabecera.

Pero la situación cambió radicalmente para él, y en diálogo con Página 12 confirmó que el Frente Patria Grande confeccionará un bloque propio en el Congreso de la Nación: “Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago”.

Promesas de medidas económicas que no llegaron: el disgusto de Juan Grabois

Según el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, con la llegada de Sergio Massa a Economía, esperaban medidas que ayudaran a los sectores más vulnerables de la población. Algo que en sus palabras, nunca se concretó.

“Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, lanzó.

Esta decisión se dio luego de otra jornada de protestas en las calles, donde se volvió a reclamar por el Salario Básico Universal (SBU). El Gobierno había anunciado un refuerzo de $20.000 por hijo en las asignaciones familiares, aunque el dirigente no se mostró del todo satisfecho: “Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”.

Las críticas de Juan Grabois a Sergio Massa

Sin nombrarlo directamente, Grabois apuntó contra el ministro de Economía: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos. (...) En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”.

Y luego se refirió al sistema político argentino que “está compuesto casi en su totalidad por gente mediocre e insensible”.

Grabois le mostró su apoyo a Cristina Kirchner: "La bancamos". Foto: Clarín.

“Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas del kirchnerismo que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes. Si Cristina tiene alguna responsabilidad es por no sacarnos a los argentinos a esta casta infame de encima”, fueron las palabras para apoyar a la vicepresidenta.

El próximo domingo la agrupación estará definiendo en un encuentro privado, cómo armar un interbloque propio en el Congreso.