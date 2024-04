Jonatan Viale criticó al Gobierno: “No te cuidan ahora tampoco del dengue”

El periodista de la señal televisiva Todo Noticias (TN), Jonatan Viale, lanzó una serie de críticas hacia el gobierno del presidente Javier Milei referidas a la situación del brote histórico de dengue en nuestro país y sobre otros temas: “No te cuidan ahora tampoco del dengue”.

En su programa “¿La ves?”, expresó a modo de editorial su descontento respecto de algunas medidas llevadas a cabo por la gestión de Milei que comenzó el pasado mes de diciembre.

Jonatan Viale se quejó del Gobierno en su programa "¿La ves?".

“No hay Off (por el repelente), no hay vacunas, no hay nada”, dijo y agregó: “¿Dónde está el Estado presente?”.

“No te cuida las inundaciones, no te cuida nunca. Tenemos un Estado enorme que no te cuida”, continuó el periodista en tono molesto.

En seguida, y a modo de reflexión, el periodista de 38 años comentó: “Hay muchas cosas para criticarle a este gobierno, una lista así (y utilizó un gesto ampliando sus manos). Digo, no está bueno que licuen a los jubilados, no está bueno que no haya una vacunación masiva por el dengue, me parece, ¿no?”.

El Gobierno no incluirá la vacuna contra el dengue en el esquema obligatorio

A través de un comunicado, el Ministerio de Salud de la Nación afirmó que la estrategia de inmunización contra la enfermedad “no puede quedar sometida al interés de determinados sectores que desinforman y generan preocupación”.

Por lo tanto, ratificó que no estará incluyendo la vacuna contra el dengue en el esquema obligatorio ni en el calendario nacional de vacunación.

Cabe recordar que en lo que va del período 2023/2024, ya se registran 129 fallecimientos a causa del dengue y más de 180.000 casos. De esas 129 muertes, 119 fueron durante este año.

Sin embargo, desde el Gobierno sostienen que “la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril de 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación”.

El ministro de Salud, Mario Russo y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Y que “la vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas. En este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aún no la autorizó”.