Javier Milei aseguró: “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada”.

En medio del conflicto por el veto al financiamiento universitario, el presidente Javier Milei sostuvo este martes que la universidad seguirá siendo pública y no arancelada en Argentina y volvió a poner el foco sobre las auditorías.

En diálogo con La Nación+, Milei aseguró que en el conflicto que atraviesa el Gobierno no está en discusión el carácter público y gratuito de la universidad.

“Va a seguir siendo universidad pública no arancelada, eso no se toca”, dijo y aseguró que la polémica se desata a raíz del reclamo del Gobierno para llevar adelante auditorías.

“Los que están en este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política?”, se preguntó. Y, continuó: “Porque el punto es, ¿están a favor del robo?”.

Javier Milei sobre la auditoria a las Universidades Públicas

Según Milei, debido a que las universidades son financiadas por todos los argentinos, “corresponde que los fondos tengan que ser auditados. Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola”.

“La pregunta es por qué no quieren ser auditados. Si no está en discusión la universidad pública no arancelada”, reiteró.

Y, agregó: “¿Tanto problema porque las queremos auditar? Se llama principio de revelación. No quiere ser auditado el que está sucio”.

Para Milei, en el conflicto que se vive hoy en las universidades se ha tomado “una causa noble como es la de la universidad pública no arancelada” y se busca “ocultar los curros de los delincuentes”.