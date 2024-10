Karina Milei se encuentra recorriendo diferentes puntos del país, ya que está abocada al armado del partido la Libertad Avanza a nivel nacional. En esta oportunidad se acercó hasta la ciudad de La Plata para realizar la presentación, pero hubo disturbios.

Incidentes en un acto de Karina Milei

En redes sociales se había convocado a realizar un cacerolazo en contra de la presencia de Karina Milei en La Plata y de los libertarios. Varios vecinos se reunieron para expresar su repudio a las políticas encabezadas por la Libertad Avanza.

El clima de tensión que creció y hubo incidentes entre los vecinos y los libertarios. No hubo detenidos. Un militante de la Libertad Avanza resultó herido. Tras los disturbios, Karina Milei realizó el acto y se refirió a lo ocurrido minutos antes.

“Aunque no quieran que estemos acá; aunque no nos dejen gobernar y nos agredan en los actos, les decimos que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Que no les tenemos miedo” expresó Karina Milei tras los incidentes protagonizados por vecinos y militantes libertarios.

La Secretaria General de la Presidencia de la Nación se encuentra en pleno armado político del partido de la Libertad Avanza a nivel nacional. Acompañada por el presidente de la cámara de diputados, Martín Menem se presentó en la ciudad de La Plata.

Karina Milei en La Plata. Hubo incidentes en la previa del acto de LLA.

En el acto que brindó, la hermana de Javier Milei, le pidió a los militantes libertarios: “No relajarse, porque ahora queda por delante terminar para siempre con el modelo de la casta” y agregó: “Quieren que este gobierno fracase. Les pido por favor, juntemos fuerzas, redoblemos los esfuerzos”, finalizó Karina Milei.