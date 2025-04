El presunto rol de Karina en la vida privada de Javier Milei: “Filtra a...”

Javier Milei no es solo reconocido por sus labores como presidente de La Nación. También se hizo viral por sus escandalosas relaciones amorosas con algunas celebridades del espectáculo como Fátima Flórez y Yuyito González.

Javier Milei y Fátima Florez. (Instagram Fátima Florez)

"Yo creo que fue en su momento. Pero me pareció realmente de zorra, pero fue hace un montón (...) No sé si me sentí enojada, pero me pareció una actitud de mujer con poca sororidad hacia otra mujer, esto de tirarte a agarrarle el muñeco (...) Ella en el programa tiene esos muñecos de manera, pero quiso agarrarse el muñeco de carne mío", manifestó Fátima Florez en contra de Yuyito González, última pareja del economista.

Javier Milei no se ha limitado a vivir fogosas historias de amor y pasión. Es por ello que Rosmary, la asesora de imagen, reveló el rol que tendría Karina, hermana del presidente de la Nación, para manejar este tipo de vínculos.

Karina y su rol en las historias de amor de Javier Milei

El presunto papel de la Secretaria General de la Presidencia lo reveló la asesora de imagen de Milei en el programa “A la Tarde” (América TV). Ahí, desmintió los rumores que la vinculaban con el economista. “Soy amiga de Milei”, sentenció con fuerza.

Seguidamente, reveló que Karina Milei se encargaba de filtrar a las mujeres que salían con Javier. “Javier me dijo que su hermana era tremenda”, destacó Rosmary. “La hermana es el filtro de las mujeres de Milei”, indagó Guido Süller con sorpresa. “Muy bien Guido, exactamente”, le confirmó la asesora.

La relación de Rosmary con Yuyito González

Respecto a su relación con Yuyito González, expareja de Javier Milei, aseguró que la asesora espiritual de la exvedette la habría espiado. “Sí, la pastora y amiga de ella (me habría espiado). Hasta hace dos días (me espió) me ha pasado de todo. Me he caído en la guardia, me robaron el auto, me ha pasado de todo”, destacó Rosmary.