Mariana Brey reaccionó a su supuesto romance con Javier Milei y explotó la polémica: “Obsceno”

El pasado 21 de abril, se conoció la muerte del Papa Francisco. Múltiples fieles lloraban su partida en diferentes partes del mundo. Sin embargo, en Argentina, un tópico también se sumó a la agenda del día: Javier Milei se separó de Yuyito González.

“Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla, él también. Es consensuado. Estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación”, comunicó la exvedette.

Tras conocerse a noticia, Nancy Pazos dio a entrever la posibilidad de que Mariana Brey fuese la nueva pareja del presidente de la Nación. Esto dio pie a que la presentadora aclarase su vínculo con el economista.

Cuál es el vínculo entre Mariana Brey y Javier Milei

La comunicadora habló sobre el tópico durante una nota con Intrusos (América TV) . Allí, sentenció que su relación con el presidente de la Nación era meramente “periodística”. "Mi relación con el presidente es netamente periodística, nunca le pregunté cosas de su vida personal, nunca estuve atrás de ese tipo de noticias“, aclaró.

Cuando Alejandro Guatti indagó más sobre su vínculo, Brey aseguró que consideraba las preguntas y rumores sobre el tema como “absurdos”. "Me parece absurda la pregunta, insólito todo tipo de comentario referido a esto. Quiero ser muy seria porque se está naturalizando y creo que esta es una forma de ser abusivo y violento", aseveró.

“Este tipo de comentarios absolutamente machistas que en el gran porcentaje de veces viene de mujeres (...) A mí no me perjudica porque tengo una familia súper sólida pero yo no quiero tomarme esto a la gracia porque no me parece gracioso, me paree serio y que no podemos naturalizar”, destacó la comunicadora con fuerza.

La postura de Mariana Brey contra Nancy Pazos

Finalmente, cuando le consultaron sobre si Nancy Pazos inició el rumor sobre su vínculo con Javier Milei, Mariana Brey le lazó una indirecta. "No estoy detrás de quien se obsesiona conmigo y quiere instalar cosas que no son. Cuando vos tenés logros y éxitos construidos de años, entiendo que para los que no llegaron de esa manera eso es muy difícil de entender", cerró con enojo.