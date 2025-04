Mariana Brey jamás pasa desapercibida con sus opiniones. La periodista dijo una polémica frase al debatir sobre las Islas Malvinas con sus compañeros de programa. Sin lugar a dudas, la frase resonó en el público y causó indignación y repudio.

Mariana Brey

La periodista de C5N se caracteriza por sus opiniones picantes acerca de la coyuntura argentina. En sus análisis muchas veces la polémica es protagonista. En esta ocasión dijo una frase que provocó el rechazo del público.

El look de Mariana.

Mariana Brey habló sobre las Islas Malvinas. En el debate se analizó el discurso del presidente Javier Milei, que también fue polémico. La periodista indicó estar de acuerdo con las palabras del presidente y sumó una frase que fue repudiada tanto por sus compañeros como en redes sociales.

La periodista en C5N dijo: “Yo creo que estamos frente a un presidente que no nos miente, que no nos trata como a adolescentes, como a gente que no entendemos. Nos trata como adultos…”

La indignante frase que utilizó Mariana Brey para referirse a las Islas Malvinas

“Entiendo que el término puede haber molestado, pero siento que es alguien que dijo quienes son los que viven en las islas, quienes sacan rédito… no somos los argentinos, aunque nos duela. Perdimos las islas hace muchísimos años. Las sentimos nuestras desde el corazón, pero lamentablemente no son nuestras” analizó Mariana Brey sobre las Islas Malvinas.

La repudiable frase de Mariana Brey sobre las Islas Malvinas: “No son…”

La repudiable frase de Mariana Brey sobre las Islas Malvinas: “No son…”

La frase generó indignación. Sus compañeros le indicaron que las Islas Malvinas son argentinas. Que pertenecen al país. Mariana Brey retrucó: “Pero yo te pregunto, entonces, si sacamos algún provecho de las islas, si tenemos negocios, si lo que rescatamos de ahí es para nosotros… ¿Cómo las recuperamos? Si son nuestras, ¿por qué las tenemos que recuperar?”.