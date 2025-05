Mariana Brey respondió a las críticas por su entrevista a Javier Milei y cruce con Nancy Pazos: “Me gusta...”

Los argentinos despertaron con una nueva entrevista a Javier Milei para Telefe. Bajo la conducción de Mariana Brey, el presidente habló sobre diferentes tópicos, como la polémica con la Ficha Limpia y su disputa con Mauricio Macri.

Tras esta entrevista, Nancy Pazos, compañera de Mariana Brey en el programa de “A la Barbarossa” decidió no asistir al programa para no compartir sus ideales. Esto dio pie a que fuese suspendida por una semana. “Yo hoy no fui al programa de televisión, básicamente por un problema mío, de incomodidad y de no querer meter la pata, ¿queda claro? De no querer escupir para arriba”, expresó la comunicadora en su programa de radio.

La respuesta de Mariana Brey a la polémica con Nancy Pazos por Javier Milei

La ausencia de Nancy Pazos en “A la Barbarossa” generó sumo revuelo en los medios de comunicación. Por tanto, Mariana Brey habló con LAM sobre su entrevista con el presidente de la Nación, que no habría tenido ningún tipo de condiciones.

“Muy satisfecha con el resultado y el proceso, que fue largo (...) Si te puedo contar que el momento del celular fue tenso, no fue algo menor. También noté que le representaba algo importante”, expresó la periodista.

Con respecto a la ausencia de Nancy Pazos y las críticas que lanzó en el programa de radio, reaccionó sin ningún tipo de tapujos: “¿Qué te puedo decir? (...) Ayer estuve re pendiente de la edición y no tuve tiempo en detenerme en eso. Casi ni me di cuenta de que no estaba (...) Nada de eso me importa“.

El presidente Javier Milei en una entrevista con la periodista Mariana Brey

Los dichos de Brey dio pie a un debate en LAM, quiénes consideraron la decisión de Nancy Pazos como una locura. “Es medio raro (...) ¿por qué una panelista decide no ir? Me parece que Pazos es lo suficientemente inteligente para sentarse y debatir", argumentó Ángel de Brito.

“Tiene un problema de soberbia tremendo, no es buena compañera. Y después tiene el tupé de ir a la fiesta de LAM y decir que fue el peor programa de su vida, que éramos tóxicos”, recalcó Yanina Latorre sobre la comunicadora.