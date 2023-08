Gabriela Cerruti volvió a insistir con la responsabilidad de Milei en los saqueos: “Hay cuentas ligadas a La Libertad Avanza”

El Gobierno Nacional acusó a la oposición de incentivar los saqueos organizados en distintos puntos del país.

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti vinculó a La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y a Patricia Bullrich por los ataques a comercios.

Cerruti dijo que hubo “un clima que se fue generando a través de cuentas de redes sociales ligadas a grupos de La Libertad Avanza, en algunos casos también a los grupos de Patricia Bullrich, sobre algo que querían que sucediera”.

Para fundamentar su acusación, la funcionaria señaló: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde... ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”.

En ese sentido, Cerruti enfatizó que “a las redes sociales hay que considerarlas un actor fundamental, tanto los grupos de Whatsapp como Twitter y Tik Tok”, porque terminan siendo herramientas que se utilizan para coordinar acciones. “Nosotros tenemos la obligación de estar mirando esto porque se mueven por allí. A mí me dicen, ‘ese (usuario) era de Milei, pero ahora lo compró Bullrich...’. Da lo mismo o si es un militante espontáneo de algunos de los dos”.

Para cerrar el tema, la funcionaria apuntó: “Lo que hago es una descripción de la realidad. Si ellos (el candidato libertario y la de JxC) no tienen nada que ver, lo que hicieron es montarse a una ola de rumores. Entonces, bueno, deberíamos todos ser más responsables y entender que estas cosas tienen consecuencias”.

Santiago Cafiero también culpó a la oposición

Por su parte, el canciller Santiago Cafiero planteó en una entrevista: “Hay muchas intencionalidades y se mezclan intereses, la oposición trata de caranchear y generar rédito electoral y político, es inaceptable, estos robos van a tener el rigor de la ley”.

“La oposición está buscando lograr la narrativa política que les permita tener televisión para seguir explicando sus ideas de represión”, concluyó.

Aníbal Fernández de separó de los dichos de Cerruti

“No tenemos datos fidedignos para decir que fue fulano o mengano, yo no lo puedo decir, ahora si otra persona del gobierno lo hizo sabrá por qué lo hizo”, aseguró Fernández.

“Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que quizás no querían tomarlas pero la desesperación los llevaba a ello”, sostuvo el funcionario nacional.