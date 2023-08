La hipótesis de Patricia Bullrich sobre los “saqueos” y su reclamo al Gobierno: “Que se dejen de joder”

La candidata a Presidente por la coalición opositora Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, planteó este miércoles su hipótesis sobre los intentos de saqueos o robos pirañas que se replicaron en Córdoba, Mendoza y el Conurbano bonaerense.

“Yo veo una sociedad absolutamente rota, en la que no hay autoridad, no hay presidente. Hace un rato el ministro de Seguridad Interior dijo que iba a llamar a un comité de emergencia. Lo tendría que haber hecho el viernes a la tarde cuando tuvo la primera información, hace una semana que estaba dando vueltas en las redes. Hace una semana que tendría que haber instalado el sistema de emergencia”, cuestionó Bullrich.

Al participar este miércoles de un evento que realizó la entidad rural Coninagro, la referente del macrismo dijo que durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad (durante el gobierno de Cambiemos) tenían una vigilancia permanente sobre los movimientos en las redes y había un protocolo de acción inmediata para evitar posibles saqueos. “Siempre llegábamos antes”, destacó.

Su hipótesis

Consultada sobre el origen de estos hechos delictivos, Bullrich planteó: “Bueno, (Raúl) Castells dijo que había sido. Vayan a buscarlo. Si Castells dijo ‘yo fui el que saqueó’ que la Policía lo vaya a buscar, que un fiscal lo vaya a buscar porque a confesión de parte relevo de pruebas”.

“Es muy fácil en las redes comenzar a rastrear quiénes son los que agitaron”, completó.

Seguido, Bullrich criticó a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti que en la víspera responsabilizó al aspirante presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei. “Me parece una politiquería barata. El mensaje de que Milei organizó los saqueos me parece una locura, perdón pero Cerruti ayer en la conferencia de prensa parecía una nena de dos años diciendo ‘bueno, acá estamos todos viendo lo que está pasando en la Argentina’”.

El duro reclamo al Gobierno

“Que se dejen de joder, que gobiernen. Ya no tenemos presidente, no tenemos vicepresidenta. Tenemos un ministro que está negociando un crédito que no le dan, tenemos un ministro de Seguridad que siempre se lava las manos”, apuntó.

Seguido, agregó: ”¿Quién gobierna? ¿Vamos a estar así? Me acaban de mandar las fotos de Bariloche, que está que arde”.

En ese contexto, reclamó que todas las autoridades provinciales y los referentes de las distintas fuerzas de seguridad deben integrar un comité de emergencia porque “no se puede desbordar el país”.