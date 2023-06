Federico Angelini vino a Rafaela a respaldar la candidatura de Leo Viotti

Federico Angelini, precandidato a vicegobernador de la Provincia de Santa Fe como compañero de fórmula de Carolina Losada, estuvo de visita por la ciudad de Rafaela acompañando y brindando su total apoyo al precandidato a Intendente Leonardo Viotti. Juntos, destacaron la importancia de trabajar de forma mancomunada entre la ciudad y la provincia para salir adelante.

“Estamos acompañando a Leo Viotti, una persona de confianza, que realmente ha hecho mucho por defender los intereses de Rafaela, que en el último tiempo ha sumado experiencia y está preparado para ser el próximo Intendente de la ciudad de Rafaela”, señaló el diputado.

Los referentes de Unidos para Cambiar Santa Fe tienen en claro la importancia de trabajar de manera conjunta para combatir las dificultades que ha presentado Rafaela como lo es la inseguridad. En ese sentido, Angelini explicó la importancia que tendrá Carolina Losada, precandidata a gobernadora de Santa Fe, para ayudar a la sociedad rafaelina. “Que el próximo gobernador de la Provincia de Santa Fe, que entendemos tiene que ser Carolina Losada, no permita que Rafaela se termine transformando en una ciudad como Rosario”, recordó.

En la misma línea se expresó Leo Viotti, quien explicó la importancia del acompañamiento del Estado santafesino. “Los tres ejes que tenemos a nivel local también los tenemos a nivel provincial. La seguridad a la cabeza, con un trabajo mancomunado desde lo local, ofreciendo a un intendente que se ponga al frente liderando la lucha y no agachando la cabeza o mirando para otro lado”, afirmó.

Seguidamente, el concejal de JxC sostuvo que es necesario “un gobierno provincial que nos acompañe con recursos y las decisiones políticas necesarias para dar las peleas que tenemos que dar”. Esto, implicará también modernizar el Estado y achicar el gasto político. “Lo que planeamos en la provincia también lo haremos en la ciudad, con un gabinete más chico, eliminando puestos que no son necesarios y siendo un Estado más ágil al servicio de los vecinos”, dijo Viotti.

Otro de los aspectos importantes que tienen los funcionarios en agenda es brindarle todas las herramientas posibles al emprendedurismo. “En Rafaela vamos a trabajar fuertemente para que los emprendedores y los que quieran invertir no se encuentren con el municipio como un lugar que pone trabas y que den ganas de irse a otro lado”, expresó el presidente del PRO a nivel nacional.

Al respecto, el referente local que tiene Unidos para Cambiar Santa Fe resaltó que no se busca destruir lo que se hizo bien. “Las cosas bien hechas las vamos a mantener y profundizar. Venimos a cambiar lo que está mal, porque las personas que están hoy ocupan su lugar desde hace 30 años y no van a hacer los cambios si no lo hicieron hasta el momento. Eso sólo lo puede hacer un grupo nuevo de personas y es lo que venimos a ofrecer. Un equipo de personas preparado técnica y políticamente para gobernar Rafaela y Santa Fe”, aseveró Viotti.

“Vamos a hacer inversiones necesarias para tener un Estado dinámico y cercano a los vecinos porque entendemos que son cosas que se deben hacer de manera urgente” mencionó el edil de JxC, quien también recibió el apoyo de Hugo Menossi, referente local del PRO.

Finalmente, el precandidato a vicegobernador indicó: “Nos fueron acostumbrando a vivir cada vez un poquito peor, a tener más miedo y ese proceso está sucediendo en Rafaela. Necesitamos darle un corte de raíz. Ahí tiene que trabajar el Intendente y estoy seguro que Leo Viotti está preparado para afrontar esos desafíos, con la Gobernadora que va a ser Carolina Losada y sin lugar a dudas con la ayuda del gobierno Federal a cargo de Patricia Bullrich”.

“Estoy convencido de que va a gobernar Carolina Losada a nivel provincial, Patricia Bullrich a nivel nacional y nosotros a nivel local”, sentenció Viotti.