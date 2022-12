En medio de un clima político hostil, Alberto Fernández buscó llevar paz con un mensaje navideño

Llegó Navidad y junto a ella las redes sociales se llenaron de mensajes de amor y paz. El presidente Alberto Fernández no se quiso quedar atrás y, en medio de un clima hostil por el fallo de la Corte sobre la coparticipación de la Ciudad, buscó llevar paz.

El presidente Alberto Fernández compartió un mensaje de Navidad a través de su cuenta de Twitter.

“Vivamos esta navidad en paz y con felicidad, sabiendo que desde el Estado estamos trabajando en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo: cuidando al que más lo necesita. Ojalá el amor que hay aquí se distribuya en toda la Argentina”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Además, comentó que en Vísperas de Navidad visitó un hogar de niños. “En vísperas de Navidad, visité a niñas y niños del maravilloso Hogar Juan XXIII y el Espacio de Primero Infancia ‘Sonrisas’ en baradero. Ampliamos y remodelamos este hogar, lleno de amor y cuidados para garantizar más derechos a quienes viven aquí de forma transitoria”.

El mensaje de Cristina Kirchner por Navidad

La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó su red social para enviar también un mensaje navideño a los argentinos. “Quiero desearles una muy feliz Navidad a todos y todas... que esté llena de amor, de familia y de amigos! Los y las quiero mucho”, expresó.

El mensaje de Cristina Kirchner para esta Navidad. Foto: Captura T

Qué dijo Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte

El Gobierno nacional y el porteño están en conflicto por el fallo de la Corte sobre coparticipación, en el que se debate qué cantidad de dinero debe transferir la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente comentó que no entiende cuál es el cálculo que hicieron para llegar al porcentaje de 2,95%. “No hay una sola consideracion que explique como llegan al cálculo. No tengo ese dinero en el Presupuesto Nacional. Más allá de que quiera cumplir tengo que mandar al Congreso un nuevo presupuesto para que me digan de donde van a salir los fondos para pagarlo: poner impuestos, subir retenciones...”, señaló.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta dijo que espera que este lunes transfieran el dinero.