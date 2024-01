El Gobierno confirmó que la familia deportada de Fito Macías ya arribó a Ecuador: “Argentina no será un narco Estado”

El Gobierno nacional confirmó que la familia del narcotraficante, Fito Macías, ya arribó a Ecuador tras ser deportados desde la provincia de Córdoba.

El grupo estaba compuesto por ocho personas, entre ellas su esposa, y fueron detenidos a las 20 horas del jueves, tras lo cual fueron trasladados a Buenos Aires para a las 2.50 ser embarcados hacia Quito.

La detención se produjo en la casa del country Valle del Golf ubicado a 15 kilómetros de la capital cordobesa.

Fito Macías es uno de los narcotraficantes más importantes de Latinoamérica y se escapó de la cárcel durante los actos terroristas que se produjeron en Ecuador la semana pasada.

Los detalles de la operación fueron informados durante una conferencia de prensa que encabezó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Seguridad de Córdoba Juan Pablo Quinteros.

La palabra de las autoridades tras la deportación

“Tuvimos una alerta por parte de Ecuador que la familia de este asesino ‘Fito’ estaba escondiéndose en Córdoba y a partir de ahí comenzamos una operación conjunta con el las autoridades provinciales y llegamos a este resultado”, explicó Bullrich.

La familia de Macías había entrado a la Argentina al menos en tres oportunidades previas a la compra de la casa, supuestamente valuada en US$ 150.000 y que habría sido pagada en efectivo.

De allí que se sospecha de una inteligencia previa para instalarse en ese lugar.

El Gobierno nacional prometió que expulsará del país a los narcotraficantes y a sus familiares que sean detectados y detenidos en el país.

“Argentina no va a ser guarida de delincuentes ni de sus familiares. Serán expulsados cuando sean detectados. Argentina no va a ser un narco país y las provincias no serán guaridas”, afirmó Francos.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó que “hoy es un día muy importante para el fortalecimiento de las instituciones y la democracia. Demostramos que el trabajo en conjunto se pueden hacer grandes cosas”.

“Vamos a seguir investigando. El mensaje que queremos dejar es que la Argentina será un territorio hostil para narcotráfico. En la Argentina no y en Córdoba mucho menos van a poder entrar”, subrayó.