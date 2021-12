Un duro cruce dialéctico se dio este miércoles por la noche en el programa A Dos Voces, de TN, entre el exministro de Economía, Domingo Cavallo y el exministro de Producción, José Ignacio De Mendiguren, quienes fueron invitados para hablar sobre el estallido social del 2001, a pocos días de cumplirse 20 años de la crisis.

Durante la pelea, los exfuncionarios se echaron culpas mutuamente, llevando el debate a descalificaciones hacia sus personas y a sus gestiones al frente de sus respectivos puestos gubernamentales.

Tanto el exministro de Economía de la gestión del expresidente Carlos Menem, Domingo Cavallo, como el exministro de Producción del gobierno encabezado por el presidente Eduardo Duhalde, José De Mendiguren, no escatimaron acusaciones ni palabras de improperios uno con el otro durante el debate.

De esa manera, ambos responsabilizaron al otro sobre los acontecimientos que llevaron a la crisis del 2001, el estallido social, económico e institucional más importante de los últimos años en nuestro país.

Desde “lobbista y estafador” hasta “mentiroso” y que “deberías estar preso”, el intercambio verbal entre ambos exministros fue de suma tensión durante el programa televisivo.

Cavallo acusó a De Mendiguren por la pesificación compulsiva en 2001

A medida que iban pasando los minutos del debate, una vez ya presentados ambos exministros en cámara, las acusaciones comenzaron a surgir entre Cavallo y De Mendiguren.

Así, el exministro de Economía acusó a De Mendiguren al responsabilizarlo por la pesificación compulsiva, la cual calificó como una “barbaridad”.

Así, Cavallo expresó: “Duhalde no quería pesificar y era totalmente factible no hacerlo si se reestructuraba la deuda”, para luego sumar que la intención de De Mendiguren era “pesificar, porque las empresas que representaba De Mendiguren iban a licuar todas las deudas”.

En seguida, De Mendiguren cuestionó las afirmaciones de Cavallo: “¿Cavallo usted me está hablando en serio o cree que somos bobos? Me parece que está con fiebre. A usted lo traiciona el subconsciente. Usted es un mentiroso y está mal de la cabeza. ¿Vio los muertos que provocó? Tenga un poco de piedad por lo que le hizo a los argentinos”, lo atacó el entonces ministro de Producción.

Las acusaciones siguieron y respecto del tema de la pesificación, y Cavallo explicó que esta medida provocó un “descalabro” cuyas “consecuencias las estamos pagando hoy”.

No conforme con lo dicho, De Mendiguren volvió a la carga: “El descalabro lo provocó usted, Cavallo, que ni el Fondo le pudo dar US$2300 millones porque se había rifado todo”.

Pero nuevamente Cavallo volvió a responder refiriéndose a la pesificación: “Quisieron justificar la barbaridad que hicieron en enero de 2002, al provocar una devaluación del 300%″.

Cavallo acosó a De Mendiguren de “lobbista”

Poco faltó para que el debate e intercambio de palabras entre ambos exministros empezara a subir más aún de tono y comenzaran los improperios entre ambos.

Allí, De Mendiguren afirmó: “A Cavallo lo traiciona el subconsciente, porque dio un seguro de cambio a todos sus amigos empresarios de la (Fundación) Mediterránea”, en alusión a que la crisis del 2001 fue provocada por Cavallo.

Para luego sentenciar: “El que le perdonó las deudas y el Estado se hizo cargo de la deuda del año 82 fue Domingo Felipe Cavallo”.

En este punto, ya el exministro de Economía comenzó con el ataque directo hacia el exministro de Producción de Duhalde: “Sos un mentiroso, vos sabés que no fue así. (...) Vos sos un mentiroso, De Mendiguren, vos sos un lobbista”.

De Mendiguren sostuvo que Cavallo “debería estar preso”

En un momento del programa A Dos Voces, TN mostró un documental acerca del estallido de la crisis del 2001. Ante el cual, minutos después, De Mendiguren le cuestionó a Cavallo: “¿No te sirvió para reflexionar lo que viste hoy y dejar de mentir?”

A lo que este último le respondió: “Estudiá y no escribas estupideces como las que has escrito”. Y De Mendiguren retrucó acalorado: “Cuando quieras te invito a cualquier debate, sos un animal lo que hiciste. (...) Tendrías que estar preso”.

Ese fue uno de los momentos más tensos de la emisión del programa, donde Cavallo contó: “Me metieron preso y me liberaron porque 60 personalidades del mundo escribieron una solicitada en mi defensa y por eso se asustaron los jueces”.

A lo cual, inmediatamente, De Mendiguren le preguntó:“¿Este es un programa cómico?”, en tono de ironía. Y Cavallo planteó a esa pregunta: “Con vos ahí no puede no ser cómico, te has pasado la vida diciendo mentiras en la televisión para defender las barbaridades que le hiciste hacer a Duhalde”.