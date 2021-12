Esmeralda Mitre, hija del exdirector del diario La Nación, reveló que su vocación es la política y que, de comenzar su carrera en este área, lo haría en la plataforma del Frente de Todos.

“Me gustaría hacer política, es mi vocación. Después no sé con quién... si hoy hiciera política, lo haría con el Frente para Todos. No tengo problema en decirlo. No estoy diciendo que me llamen ahora, sino en en 10 años o en 15 años, pero si hoy hiciese política, estaría ahí”, expresó.

La mediática lo dijo durante una entrevista con el canal de noticias C5N, en donde expresó duras críticas contra Mauricio Macri así como también contra María Eugenia Vidal. La hija del exdirector del medio argentino criticó al expresidente y a los referentes de Juntos por el Cambio.

“Todos conocíamos a Franco Macri. Ahora, este hombre se quiere hacer el buenito también pero siempre va a ser de la aristocracia. Es el lugar en el que le tocó estar”, lanzó.

A su vez, acerca de María Eugenia Vidal, actual diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Mitre la calificó como “ridícula, mala persona y maltratadora”.

Esmeralda Mitre criticó duramente al expresidente Mauricio Macri, a la actual diputada por CABA, María Eugenia Vidal y elogió al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Foto Archivo.

Finalmente, Esmeralda Mitre aprovechó la ocasión para brindarle varios elogios al actual ministro de Seguridad de la Argentina, Aníbal Fernández. Lo definió como “culto” y “señor” y sumó que dentro del PRO quisieran tener a “alguien como él”.

“Yo conocí al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ojalá hubiera alguien tan culto y señor como él en el PRO, ellos (en referencia al PRO) son la mafia. No tienen nada que ver con el peronismo”, sentenció Mitre.