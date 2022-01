Referentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio expresaron duras críticas este lunes contra el oficialismo y el gobierno nacional, tras confirmarse que el ministro de Economía, Martín Guzmán, no concurrirá mañana al Congreso para brindar detalles sobre la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Un final anunciado. El ministro de economía y el Gobierno sólo querían reunión con la oposición para que los aplaudiera, sin informar nada”, lamentó el diputado nacional por la Unión Cívica Radical Mario Negri.

Además, el legislador cordobés advirtió que en la Casa Rosada “están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así se encaminan al abismo”.

En línea se pronunció el senador nacional Alfredo Cornejo, quien consideró que la falta de definiciones respecto al encuentro que Guzmán tenía previsto mantener con gobernadores y legisladores de JpC representa un “ninguneo”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán. (Archivo) Foto: télam

“El gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mi no me sorprenden”, criticó el ex gobernador de Mendoza.

Este lunes se confirmó que la postergada de los referentes opositores con Guzmán sigue sin definición: en la Casa Rosada advierten que nunca se fijó una fecha para ese encuentro y todos los involucrados apuntan al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Por lo pronto, la novedad es que el encuentro tampoco se realizará mañana, tal como trascendió en los últimos días en el ámbito parlamentario, porque el ministro Guzmán viajará a San Juan para acompañar al presidente Alberto Fernández.

“La fecha del martes no la pusimos nosotros”, se atajaron las fuentes gubernamentales consultadas por este medio. Desacreditaron así las versiones que indicaban que el cónclave se realizaría este martes, en el transcurso de la tarde, y en el Congreso de la Nación, tal como solicitaron los referentes de JpC.

En JpC aseguran que esa fue la fecha que planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aunque no hubo una convocatoria oficial. “No se está suspendiendo nada porque la fecha para ese encuentro no está definida”, insistieron en la Casa Rosada.