Cristina Kirchner vinculó a Gerardo Milman, diputado del PRO, con su intento de asesinato y recusará a la jueza Capuchetti

Cristina Kirchner volvió a cruzar a la Justicia, aunque esta vez con relación directa con su intento de asesinato y vinculó al diputado del PRO Gerardo Milman, un hombre cercano a Patricia Bullrich. La vicepresidenta publicó un video en sus redes sociales donde señala que “la quieren presa o muerta”.

En el tweet que compartió en sus redes sociales, aparece un video con la voz de la periodista Julia Mengolini donde da a conocer varios detalles vinculados con el caso y marca un encuentro entre Milman y los posibles atacantes de la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa de Recoleta.

“Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”, escribió CFK sobre las imágenes que se ven a continuación.

En el video, Mengolini señala que días después del intento de atentado contra la exmandataria, un testigo se presentó ante la Justicia para aportar información del caso. “En el bar Casablanca, en la esquina del Congreso Nacional, escuchó decir al diputado Gerardo Milman, junto a dos mujeres que lo acompañaban, lo siguiente: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa””, precisó.

Durante el video, se pueden encontrar imágenes del diputado junto a sus asesoras entrando y saliendo del bar que se encuentra allí, además de que durante la noche del día del atentado, viajó a la Costa Atlántica. Los dichos del testigo se constataron judicialmente porque el testigo estaba ese día en el lugar y a la hora que indicó.

Patricia Bullrich junto con Gerardo Milman en Mendoza. Foto: PatoBullrich

“Cuando las asesoras de Milman declararon en la causa, primero negaron la reunión y su presencia en Casablanca hasta que les mostraron las imágenes entrando y saliendo del bar. Recién entonces admitieron entonces que aquella reunión había existido. Pese a que iniciaron su declaración bajo juramento mintiendo, la jueza Capuchetti no tomó ninguna medida para seguir investigando”, reclama el video.

Milman es un hombre cercano a Patricia Bullrich, ya que trabajó con ella durante su gestión en el Ministerio de Seguridad y estuvo a cargo del área de inteligencia. Justamente, la gestión de Mauricio Macri se vio marcada por denuncias de espionaje contra funcionarios y otras personas, como los familiares del ARA San Juan.

La respuesta de Patricia Bullrich tras las acusaciones de Cristina Kirchner

Desde Rosario, la exministra de Seguridad señaló que no tiene “nada que responder a una mentira”. Así rechazó la denuncia que hizo la vicepresidenta de la Nación sobre el supuesto plan del atentado que involucra a uno de sus más allegados dentro del PRO.

Patricia Bullrich presentación de Libro Macri Foto Federico Lopez Claro

La presidenta del PRO le pidió a la líder del Frente de Todos “que deje de recusar jueces”. Así criticó el clip que señala al diputado nacional de Juntos por el Cambio como cómplice del intento de homicidio denunciado el viernes 3 de septiembre.

“Ya nos hemos acostumbrado a la mentira como forma de acción política. Basta, con nosotros eso no va”, manifestó la ex ministra de Seguridad de la Nación. En cuanto a la hipótesis que planteó la vicepresidenta, comentó: “No vamos a entrar en los relatos kirchneristas”.

El pedido de Máximo Kirchner a la Justicia: “Queremos saber quién está detrás de Montiel y Uliarte”

El diputado del Frente de Todos e hijo de la vicepresidenta señaló días atrás que “queremos saber quién está detrás de (Fernando) Sabag Montiel y Brenda Uliarte”. Desde el entorno de CFK aún creen que no fue un hecho aislado y señalan que hubo un aparato más poderoso detrás.

El diputado nacional, líder de La Cámpora y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, estuvo en un acto en Morón

“Imagínense: jueces y fiscales que la juzgan a Cristina van a jugar con Mauricio Macri al futbol a Los Abrojos. Los abogados de quienes intentan matarla son asesores del macrismo... ¿Qué puede estar pensando la Vicepresidenta y muchos de nosotros?”, se preguntó.

“No queremos estar esperando en qué unidad básica va a estallar la próxima bomba. No quiero estar pensando, cuando venga a un acto, si alguien va a hacer algo que no tiene que hacer. No hay que insultar a nadie, es necesario debatir”, comentó.