Caso Nisman: Stiuso pidió volver a declarar en la causa por la muerte del fiscal

El exespía Antonio Stiuso, quien fuera el hombre fuerte de la inteligencia argentina hasta 2014, pidió volver a declarar ante la Justicia en la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Aseguró que tiene información clave, a pesar de que ya aportó declaraciones en tres ocasiones.

“Sr. Fiscal me presento y digo: que luego de haber prestado declaración ante Ud. en marzo de 2019, he tomado conocimiento por trascendidos periodísticos, de diversas cuestiones que no fueron abordadas en aquella oportunidad, y que considero que la Fiscalía debe conocer, a cuyo fin ofrezco prestar nueva declaración testimonial”, se lee en la presentación de “Jaime” Stiuso ante el fiscal Eduardo Taiano.

Según Infobae, el pedido del exagente de inteligencia está relacionado con una suerte de detalles que quiere aportar a raíz de las declaraciones que están prestando otros agentes de inteligencia, que están desfilando desde hace más de un año por la fiscalía.

Alberto Nisman, el fiscal fallecido en enero de 2015 (Archivo)

Algunos de esos convocados se comunicaron entre sí durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, que terminó con Nisman encontrado muerto en su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero. Según fuentes judiciales, la fiscalía ya interrogó a unos 60 espías de los 90 citados inicialmente.

En la segunda exposición, de las tres que había realizado, Stiuso había manifestado: “Estoy convencido de que a Albero Nisman lo mataron”. Señaló que tanto él como el fiscal pasaron a ser “un obstáculo” para el cumplimiento del Memorándum con Irán y que “cuando la expresidente decidió negociar con Irán, quedó esposada y como rehén de ese país”. El exespía afirmó: “Estoy seguro que Alberto era un blanco” de una inteligencia paralela.

En la causa Nisman están procesados el técnico informático Diego Lagomarsino, por haber provisto el arma que causó la muerte del fiscal, y un grupo de sus custodios, por el presunto incumplimiento de sus funciones.

Para el Poder Judicial, Nisman fue asesinado, sobre la base de un peritaje de la Gendarmería Nacional cuestionado judicialmente por supuestas inconsistencias.