Avión venezolano-iraní: el Gobierno presiona a la Justicia para que la aeronave pueda regresar al país caribeño

Tras la decisión del FBI de allanar el avión venezolano-iraní, el cual se encuentra detenido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza desde el 6 de junio, se sumaron los reclamos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega para su liberación.

Oscar Laborde, embajador argentino en Venezuela. Foto: Ámbito

Sin embargo, ni el venezolano ni el nicaragüense son los únicos. Es que Oscar Laborde, el embajador argentino en Venezuela, manifestó que el “avión está secuestrado porque el juez lo ha determinado”.

“Hay una sensación en el pueblo venezolano de injusticia. Hay una comprensión de que esto intenta perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y también el crecimiento de la Celac”, comentó el funcionario en diálogo con AM 750.

Y agregó: “Todavía hay mucho que recorrer respecto al avión secuestrado. Hay que transitar con inteligencia el proceso, porque hay muchos intereses que buscan que esto sea una pelea”.

“La justicia de Estados Unidos dice que el avión es venezolano y le reprocha a la empresa iraní que no haya registrado la venta. No hay ninguna causa, acusación o elemento que haga sentir que esta gente este demorada así. No hay nada allí que indique que esta gente esté cometiendo algún delito”, remarcó.

“No hay ninguna protesta del gobierno venezolano a la cancillería o a la embajada”, comentó y llamó a “resolverlos juntos”.

La orden del juez federal Federico Villena

El 1° de agosto el juez federal Federico Villena ordenó confiscar los pasaportes e impedir la salida del país del piloto iraní y otras seis personas que iban en el avión retenido por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Asimismo, liberó a 12 tripulantes que deberán regresar a su país de origen en vuelos de línea.

El juez federal Federico Villena. (Gentileza La Nación/Hernán Zenteno)

El 11 de agosto, oficializó el robo del avión de Emtrasur, aceptando una petición de Estados Unidos para incautar la aeronave.