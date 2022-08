Venezuela intenta recuperar el avión de Emtrasur retenido en Ezeiza desde el 10 de junio. El gobierno de Nicolás Maduro con Diosdao Cabello como su vocero acusaron al presidente Alberto Fernández de “títere de Estados Unidos” y pidieron que el avión regrese “ya”.

Desde la Casa Rosada buscan bajarle el tono político a la situación y esgrimen que son pedidos directos hacia la Justicia argentina.

“El Gobierno no puede hacer nada porque está judicializado, y el chavismo lo sabe”, repiten fuentes del gobierno.

A pesar de esta nueva estrategia de comunicación, el chavismo no reclamó por las vías oficiales ante el Gobierno argentino. No presentó una carta ante el embajador en Caracas, Oscar Laborde, ni tampoco con Casa Rosada. Hubo diálogos informales en los que no se profundizó sobre el tema.

Lo que más se acerca a un documento formal es la resolución adoptada ayer por la Asamblea Nacional de Venezuela en la misma sesión donde el diputado Pedro Carreño le pidió a Alberto Fernández que demuestre “si es un títere del imperialismo”.

Gabriela Cerruti evitó hablar de las críticas de Venezuela

Luego de que el gobierno de Venezuela comenzara su embestida, la portavoz del gobierno argentino dio una conferencia de prensa donde actuó en sintonía con los pedidos de Alberto Fernández.

Allí evitó referirse a las acusaciones de Nicolás Maduro que reclama por el “secuestrado” avión que aterrizó en la Argentina con tripulación venezolana e iraní.

Tampoco repudio los dichos del gobierno de Venezuela que calificó el atentado terrorista de la AMIA como un “falso positivo”.

“Entendemos que son expresiones de diferentes actores de la vida venezolana como muchísimas veces actores de la vida argentina han tenido expresiones muy fuerte con respecto a Venezuela y eso no implica un incidente diplomático”, argumentó Cerruti.