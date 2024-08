Alberto Fernández enfrenta días muy complicados tras conocerse la denuncia que Fabiola Yañez realizó en su contra por violencia de género. El fiscal Carlos Rívolo decidió allanar el departamento del ex mandatario para secuestrar diferentes dispositivos electrónicos; entre ellos su celular personal.

El ex presidente está vinculado con el Club Argentinos Juniors. Se reconoce hincha del club de barrio y es socio honorario de la institución. Tras conocerse la denuncia por violencia de género, el club rápidamente emitió un comunicado refiriéndose al tema.

“Desde la Secretaría de Género y Equidad de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, trabajamos de manera articulada con todas las áreas del club para erradicar todo tipo de violencias”, indicó al comienzo del comunicado la institución.

Argentinos Juniors emitió un comunicado tras conocerse la denuncia por violencia contra Alberto Fernández Foto: instagram

“Debido a los hechos de público conocimiento que involucran al ex Presidente de la Nación, quien además es socio honorario de nuestra Institución, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que defendemos y repudiamos cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de las mujeres. Subrayamos también la importancia de respetar a las personas en situación de violencia y evitar cualquier forma de revictimización” expresó Argentinos Juniors tras conocerse la denuncia que la ex primera dama Fabiola Yañez realizó en contra de Alberto Fernández, su ex pareja.

“En todos los casos que involucren a socios y/o socias de nuestra Institución, acompañamos lo que determine la justicia, reconociendo nuestra Constitución y los pactos a los que esta adhiere, para así abordar el tema de la manera más efectiva y conforme a derecho, tomando las medidas acordes a lo establecido en el Protocolo de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors” finalizó el comunicado del club.