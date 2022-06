Alberto Fernández tuvo un super miércoles de actividad tras su visita a Milagro Sala en Jujuy y, por la noche, volvió a marcar sus diferencias con Cristina Kirchner, el rol de Martín Guzmán y apuntó contra la oposición acusándolo de un golpe de mercado: “Hay un sector de la política argentina que nos dejó el peor escenario económico”.

Pero la sorpresa, estuvo centrada en su declaración sobre la actualidad económica que está viviendo el país, en medio de las corridas del dólar y por las protestas por la falta de gasoil en 23 distritos del país. Para Fernández, el “problema es que la economía crece mucho”.

“Tenemos que entender lo que esta pasando en el mundo. Hay que escuchar a otros líderes del mundo para entender lo que pasa en materia energética y alimentaria”, contextualizó el Presidente cuando reveló que “es la tercera vez que nos pasa desde que asumimos el Gobierno”, por una presunta corrida infligida.

“Lo que hizo el macrismo es un daño inconmensurable. No les pido que me ayuden, les pido que se callen, porque confunden, generan expectativas adversas. Y necesitamos mantener el proceso de crecimiento respetando el programa económico”, señaló el mandatario en diálogo con C5N.

El presidente Alberto Fernández visitó a la dirigente Milagro Sala en su lecho de enferma, en Jujuy. Foto: Vía Jujuy

“¿Cómo piensan que nosotros paramos la tercera corrida que nos quisieron hacer, si no es con dureza? Para ser duro no hay que ir pegando portazos, puñetazos o gritos. Para ser duro hay que actuar con racionalidad, sentido. No me pidan gestos de convicción, porque estoy muy convencido de lo que hay que hacer. “, apuntó.

El presidente apuntó contra el macrismo y los líderes de Juntos por el Cambio de generarle un golpe de mercado, a partir de sus declaraciones, con las subidas del dólar como también de los precios en los productos primarios.

El respaldo de Alberto Fernández a Martín Guzmán ante la alta inflación

Para el Presidente, el rumbo de la economía no tiene como responsable a Martín Guzmán, ministro de Economía. De hecho, salió a defenderlo aun cuando desde el kirchnerismo querían que se fuera.

“Echarle la culpa a Guzmán de la inflación es casi una crueldad. La Argentina lleva más de 15 años con una inflación de dos dígitos, la inflación no la trajo Guzmán. Recibimos un gobierno con 54 puntos de inflación, la desaceleración de la economía la redujo a 35% y después volvió a aparecer cuando la Argentina creció al 10%. Cuando crece la Argentina, este problema se potencia”, dijo el Presidente.

En ese contexto, el jefe de estado se refirió al problema interno que vive en el Gobierno con la vicepresidenta. “Todos sabemos que hay puntos en que no tenemos la misma mirada con Cristina”, concedió. Aunque remarcó: “De lo que estoy seguro es que Cristina no es mi enemiga, eh. No es mi enemiga, eh. Mis enemigos son los que hacen mover los mercados en (mal) sentido, los que quieren causar caos y sembrar tristeza y desesperanza”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la falta de gasoil en todo el país

Para Fernández el Gobierno “está dando gasoil”, tras el problema que viene aquejando a gran parte del país y que inició protestas en diferentes puntos para conseguir una respuesta por parte del Poder Ejecutivo.

De hecho, remarcó: “El mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Deben entender que en todo el mundo falta gasoil. En la Argentina falta porque, primero, en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. En verano pasamos la mayor demanda de electricidad, y hace dos semanas la de gas”.

“Si los chacareros quieren sacar sus granos es porque han cosechado un montón. Está claro que ese problema lo tenemos y tomamos medidas, como cortar con más biodiesel”, continuó el mandatario. E insistió: “Pero ese problema no se arregla con un paro. No es un problema de la Argentina, es un problema que tiene el mundo, que no sabe donde comprar más energía”.