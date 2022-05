El presidente, Alberto Fernández, aseguró hoy que él y la vicepresidenta, Cristina Kirchner, tienen claro que quieren ir para el mismo lado, pero admitió que lo que están discutiendo es sobre “cómo hacerlo” y sostuvo que lo avergüenza cómo funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Yo he sido muy honesto y franco siempre, y he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. Y yo creo que ese derecho que yo tuve lo tienen todos. Eso no es un problema”, dijo el mandatario en declaraciones a la radio porteña Con Vos.

Alberto Fernández apuntó contra la Corte Suprema de Justicia.

También dijo que a él lo complicaría ver que las facciones del Frente de Todos están yendo “para lugares totalmente distintos”. “Y la verdad es que lo que estamos discutiendo es el cómo hacer, no el qué hacer”, insistió Fernández.

“El qué hacer lo tenemos claro. Todos queremos que la Argentina crezca. Todos queremos recuperar el trabajo y mayor justicia social. Todos queremos una justicia que funcione y a todos nos avergüenza cómo funciona la Corte Suprema de Justicia. En eso no tenemos diferencias, eh”, expresó Fernández.

Sobre las presiones de La Cámpora para que haya una mayor inyección de recursos públicos en los sectores vulnerables, el Presidente dijo que él está abocado a generar una redistribución de los ingresos, pero aclaró que “no es una tarea sencilla” después de dos años de pandemia y de, dijo, cuatro años de gobierno del macrismo.

Alberto Fernández sobre la interna en el Frente de Todos: "Estamos discutiendo es el cómo hacer, no el qué hacer".

“Tenemos una inflación de más de dos dígitos desde hace más de una década. Esto obliga a atenderlo seriamente, demanda mucho tiempo, no se hace en cinco minutos como alguna vez dijo Macri. Cuesta mucho, es cambiar la cabeza de la gente e intereses. Cuesta mucho, es difícil. Claro que la inflación me preocupa”, expresó Fernández.

La postura de Alberto Fernández sobre las retenciones: “Hay que desacoplar los precios y son el instrumento”

En declaraciones a la radio porteña Con Vos, Fernández dijo que él no puede enviar al Congreso un proyecto de ley para subir retenciones porque la iniciativa perdería ante el rechazo de Juntos por el Cambio a aplicar medidas de estas características.

Fernández dijo que su último viaje a Europa fue para plantearle al “mundo central” que no está advirtiendo que la guerra está afectando absolutamente a todo el mundo. “Dije que las sanciones contra Rusia están repercutiendo en todo el mundo. No me quejé de las sanciones, hice una descripción”, comentó.

Alberto Fernández y Emmanuel Macron en Francia. El presidente aclaró sus dichos: "Dije que las sanciones contra Rusia están repercutiendo en todo el mundo" (Foto: Presidencia)

“Nosotros tenemos que hacer algo para buscar que los precios internos se desacoplen de los precios internacionales. El modo son las retenciones, claro es. Mucha gente del campo enseguida interpreta que esto es una medida contra ellos. Tenemos una historia con las retenciones conocida por todos”, dijo Fernández.

Fernández comentó que la oposición política que encarna Juntos por el Cambio acompañó hace un mes a los chacareros que hicieron un tractorazo a la Plaza de Mayo contra el impuesto a la renta inesperada, cuando ninguno de esos chacareros se vería afectado por la iniciativa que el Gobierno anunció pero luego no avanzó.

“Fueron a la Plaza de Mayo para eso, hacen política con esto. Ellos hacen política con esto (de las retenciones). Olvidan toda racionalidad sobre el tema y sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esta naturaleza. Ahora, el problema existe y tenemos que ir buscando el modo de resolverlo”, agregó el mandatario.