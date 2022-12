Alberto Fernández habló con The Financial Times: “El salto es industrializar a la Argentina, que deje de ser exportador”

Del 6 al 9 de diciembre, el diario británico The Financial Times organiza la sexta edición de The Global Boardroom, una serie de videoconferencias digitales donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible en un mundo de “disrupción geopolítica y económica, que reúne a líderes en negocios, políticas y finanzas”. En ese marco, uno de los entrevistados fue Alberto Fernández.

Durante el encuentro, el Presidente aseguró que “América Latina es el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro”, al mismo tiempo reflexionó que en la región “tenemos gobiernos de tinte progresista que han ganado en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Brasil y en Colombia” y que también existe “un escenario de división social e ideológica en dos grandes terrenos políticos”.

Santiago Cafiero, Alberto Fernández y Sergio Massa (Presidencia).

Explicó que “esto no le está pasando solo en la región” sino que “está pasando en todo el mundo”, pero “tal vez en América Latina adquiera una dimensión mayor porque estamos en el continente más desigual del mundo, donde la brecha entre ricos y pobres es más grande y esas crisis sociales se expresan permanentemente”.

El reservorio del mundo

“A pesar de que el momento es difícil, como en todo el mundo y que acá se hace particularmente difícil por la desigualdad que existe, el futuro es prometedor y si lo sabemos aprovechar, es una gran oportunidad”, remarcó el mandatario y dijo: “América Latina es también el reservorio de lo que el mundo necesita en el futuro”.

En ese sentido, el Presidente recordó que “entre Bolivia, Chile y Argentina tenemos las dos terceras partes del litio que existe en el mundo y es la energía del futuro. En la Patagonia podemos desarrollar hidrógeno verde y es una gran oportunidad que tenemos”. “Argentina es el segundo reservorio de gas no convencional y si el gas se convierte en energía de transición puede ser una gran oportunidad. Y si el mundo va a necesitar alimentos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay somos grandes proveedores para el mundo”, subrayó.

Al hablar sobre el desafío que significa generar políticas para favorecer a las industrias locales, el mandatario afirmó: “Soy un enemigo de las lógicas extractivistas de los minerales. Estoy hablando de no sacar el litio en bruto, sino de convertirlo en carbonato de litio y si es posible hacer baterías de litio para el mundo”. Y señaló: “El salto es industrializar a la Argentina, que deje de ser un exportador de productos primarios y se convierta en un país industrial”.

Argentina y una economía “extraña”

Acerca de la economía nacional, dijo que es “extraña”: “A pesar de la alta inflación y los niveles de deuda ‘impagable’, el país también tuvo niveles récord de inversión extranjera y exportaciones en la primera mitad del año, el desempleo era bajo y el consumo estaba creciendo”.

“Si te quedas con la imagen de una Argentina inflacionaria. . . de una Argentina endeudada, dirás que la Argentina está en un lío”, señaló Fernández, a lo que agregó: “Pero también están todos estos datos que indican un crecimiento sostenido y un enorme potencial”.

Qué dijo Alberto Fernández sobre China

Por otro lado desmintió los rumores acerca de que se están instalando bases militares chinas en el sur del país y resaltó que la Argentina es “un país soberano”.

“Eso de que China está poniendo bases militares en Ushuaia, en Tierra del Fuego son todas fantasías, todo eso no existe. No puede haber bases ni chinas, ni (norte) americanas, ni francesas. Somos un país soberano”, dijo el Presidente.

Alberto Fernández con su par chino Xi Jinping. (Presidencia) Foto: Presidencia

La respuesta llegó luego de que el medio le preguntara sobre el proyecto de China que construyó una estación de observación espacial en la provincia de Neuquén que, según el grupo de expertos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, opera “con poca supervisión argentina y podría usarse para la recopilación de inteligencia militar”.

“Argentina tiene que hacer lo que más le convenga a Argentina”. Y agregó: “Estados Unidos está muy preocupado por lo que China pueda hacer en América Latina, pero China puede hacer. . . exactamente lo mismo en Latinoamérica que Estados Unidos: puede venir e invertir”.