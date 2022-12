Alberto Fernández anunció un refuerzo alimentario: “Nuestro propósito es garantizar que haya la comida imprescindible”

Este lunes, el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo refuerzo alimentario para municipios del conurbano bonaerense. El convenio prevé la transferencia de $3300 millones para los municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y que se utilicen para cubrir necesidades alimentarias.

“Estamos dando un paso importante, que es llevar tranquilidad a las áreas más vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires”, subrayó Fernández, que hizo el anuncio junto al Jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, además de varios intendentes.

El acuerdo se hizo con 33 municipios “con el compromiso de los intendentes que deben dar respuesta en materia de alimentación” a la población en situación de vulnerabilidad. Se prevé que los distritos involucrados entreguen de manera directa alimentos a las familias o el fortalecimiento de comedores u otras instituciones que lleven adelante una prestación alimentaria con su comunidad.

Alberto Fernández junto a los intendentes. Foto: Twitter

Los municipios que firmaron el convenio son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, José C. Paz, La Matanza, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Morón, Mercedes, Moreno, Navarro, Presidente Perón, Lomas de Zamora, Merlo, Pilar, Punta Indio, Quilmes, San Fernando, San Vicente y Tigre.

“Debemos seguir asistiendo a los que más necesitan”

Según enfatizó Fernández el objetivo de esta medida es “garantizar que en la mesa de cada argentino esté el alimento necesario en esta etapa del año”.

“Empezamos con la Tarjeta Alimentar, con el 40% que actualizamos con Juanchi Zabaleta y 50% ahora con Victoria (Tolosa Paz). Del mismo modo que salió el bono para indigentes desde ANSES y PAMI que también se ocupó. Esta actualización pretende garantizar la comida imprescindible para sostenerse cada hogar y seguiremos haciendo los esfuerzos que hagan falta”, puntualizó.

Asimismo, se refirió a la necesidad de promover “el empleo formal” en los sectores más vulnerables y señaló que el Gobierno trabaja para que “el Potenciar Trabajo se convierta en un sistema que provea de herramientas a los que se agrupan para trabajar en cooperativas”.

“Debemos seguir asistiendo a los que más necesitan. Aquellos que no lo necesitan, que dejen su lugar para quienes sí. Para nosotros, la paz social es importante y garantizar la comida de los argentinos es imprescindible”, señaló, a la vez que ponderó la labor de los intendentes del conurbano de cara a dar una respuesta a las situaciones de necesidad.

Al haber mencionado el plan “Potenciar Trabajo” no esquivó referirse a la polémica: “Los beneficiarios tienen que tener la tranquilidad de que aquel que lo necesite, lo va a seguir teniendo. No hay ningún propósito de quitarlo”. No obstante, dijo que es “fundamental validar su condición de personas que reciben el Potenciar Trabajo a través del nuevo sistema” para seguir percibiéndolo.