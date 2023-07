Al borde de las lágrimas, Sergio Massa se emocionó tras ver los elogios de Cristina Kirchner

En una situación inédita e impensada varios años atrás, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y actual ministro de Economía, Sergio Massa, terminó al borde de las lágrimas después de ver los elogios que Cristina Kirchner le dejó en la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner.

En el programa de C5N, “Peronismo para todos”, el conductor Dady Brieva decidió pasar al aire las palabras que la vicepresidenta le dirigió a Massa durante el acto del Gobierno realizado el domingo por la tarde.

“Te lo tenía que agradecer. Por la fuerza que le pusiste al gasoducto pero también por la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo. No arrugaste y vas para adelante, eso siempre es bueno”, le destacó CFK al funcionario de Hacienda, quien fue ungido para ser precandidato presidencial del oficialismo en las PASO.

Al volver al estudio, Dady Brieva notó que Massa, quien en 2018 aseguró que Cristina Kirchner “debería estar presa si no existiesen los fueros” y fue crítico con La Cámpora, entre otras cuestiones, estaba conmovido por los elogios de la vice y le preguntó: “¿Te emocionaste?”.

Massa estaba cerca de romper en lágrimas, pero hizo un breve silencio y retomó el diálogo en televisión, dando sus razones de lo ocurrido.

“Yo venía de dos años y medio en la Cámara de Diputados. Un año y medio con la pandemia, trabajando casi a distancia, de manera remota. El momento en que se nos derretía el Gobierno”, aclaró.

Destacó haber sentido “una responsabilidad patriótica” a la hora de decidir ser precandidato a presidente este año. “Sentía que el esfuerzo que habíamos hecho en el 19, que habíamos empezado allá por el 17, de tratar de reagruparnos todos y de volver a poner en la agenda las cosas en las que creemos y que de alguna manera nos unen y nos generan pertenencia a nuestra patria, se iban desvaneciendo”, dijo Massa.

“Lo hablé con Malena Galmarini, con mis viejos y mis hijos, que no querían saber nada. En ese momento nació la promesa que ahora cambió, con Tomás, que es la última. Cuando definimos que íbamos a la síntesis, a la unidad, le escribí a Tomás casi pidiéndole perdón, y él que es un chico de 18 años súper maduro me dijo ‘papi, lo que te haga feliz...’. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no andar midiendo”, expresó el ministro de Economía.