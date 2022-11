Por el crimen de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo pidió su absolución y dijo que “jamás” lastimó a una persona

El principal sospechoso por el crimen de María Marta García Belsunce, Nicolás Pachelo, solicitó este martes ser absuelto de su posible condena perpetua, al mencionar que es inocente de los cargos que se le imputan.

Nicolás Pachelo pidió la absolución de sus cargos.

A su vez, pidió pasar los últimos días con uno de sus hijos, que padece una enfermedad degenerativa terminal. Este lunes, la fiscalía reclamó la condena perpetua para él.

Nicolás Pachelo pidió la absolución de sus cargos

Pachelo también le solicitó a los jueces que se le dé por concluida la pena que pesa sobre él por una serie de robos a countries. Entre sus frases, el solicitante afirmó que “jamás” lastimó a nadie.

De esta manera, se dieron las últimas palabras ante el Tribunal Oral Criminal 4 de San Isidro. El veredicto final se conocerá el próximo 2 de diciembre: “Pido la absolución por María Marta y que me den por cumplida la pena para compartir los últimos días con mi hijo”.

“No he visto en el debate que se haya podido poner un arma en mi mano. Jamás he cometido un hecho con arma violento y jamás he lastimado a una persona”, justificó el exvecino del Carmel frente a los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejín.

Antes de esta declaración, hablaron los exvigiladores de Carmel por última vez, José Ortiz y Norberto Glennon, quienes también están imputados por el crimen de María Marta. Quien los acusó fue la querella, definiéndolos como “partícipes necesarios” del asesinato.

El veredicto del crimen de María Marta García Belsunce

El juez Ecke confirmó que el veredicto final será el próximo viernes 2 de diciembre, en donde se definirá la sentencia por el asesinato de la socióloga, así como también los robos a ocho countries del Gran Buenos Aires. Será en la sede de los Tribunales de San Isidro, en la calle Ituzaingó al 340. Allí se desarrollaron las 37 jornadas de debate.

Esta fecha coincide con el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima, hace 20 años, donde se confirmó que fue asesinada de seis disparos en la cabeza.

María Marta García Belsunce, la víctima.

La fiscalía, a cargo de atricio Ferrari, Andrés Quintana y Federico González, solicitó la cadena perpetua para Pachelo, por “homicidio triplemente agravado”: “Señores jueces, póker de ases, no existe un juego superador en esta partida, en la partida final. La escalera real la tuvo Nicolás Pachelo durante 20 años, logrando su impunidad, y perjudicando a toda la familia. Señores jueces, el juego ha terminado. Como representante del Estado, de la sociedad y de las víctimas, exigimos que se condene a Nicolás Roberto Pachelo a la pena de prisión perpetua”.