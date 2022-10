Caso García Belsunce: la Fiscalía pidió prisión perpetua para Nicolás Pachelo por el crimen de la socióloga

Luego de cuatro horas de alegato, la Fiscalía pidió prisión perpetua para Nicolás Pachelo en el tercer juicio por el asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido hace 20 años. La acusación es por “homicidio triplemente calificado”. Por otra parte, solicitaron “por lo menos 15 años” por los ocho robos en las casas de distintos barrios privados entre 2017 y 2018.

Asimismo, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, desistió de la acusación de los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ramón Ortiz (45), que estaban siendo investigados como coautores del delito de “robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado”.

La Fiscalía pidió prisión perpetua para Pachelo.

Desde la Fiscalía se puso el foco en los robos porque la consideraron “la teoría del caso”. Es decir, “un delincuente que ingresaba a robar aprovechando la ausencia de los moradores de las casas y desvalijarlas”. Es lo que habría intentado hacer en la casa de María Marta, sabiendo que los domingos por la tarde la mujer jugaba al tenis y no había nadie en su vivienda, pero el escenario cambió cuando ella regresó antes por la lluvia.

El esposo de la socióloga, Carlos Carrascosa, estuvo presente durante el alegato. El viudo había estado siete años preso por el crimen de su esposa. En este tercer juicio ofició de “acusador y particular damnificado”. Junto a Carrascosa estuvieron Irene Hurtig y Horacio García Belsunce (h.), hermanos de la víctima.

Los robos de Pachelo

“Nicolás Pachelo mintió durante la instrucción y el juicio; y cada vez que se sentó a hablar mintió, y miente porque es un psicópata narcisista, un negador”, dijo el fiscal Andrés Quintana. Y delante de los jueces dijo respecto de los robos “reconoció todos los hechos, pero les bajó el precio”.

Pachelo admitió seis de los ocho robos. Foto: EGURZA_VICTORIA

Sucede que Pachelo admitió seis de los ocho robos: negó su participación en los hechos cometidos en una casa de Nordelta en 2017 y 2018. Además, señaló que “actuó en soledad” y “sin ejercer violencia” para ingresar en las propiedades.

Para los fiscales, quedó demostrado que en los robos sí hubo violencia y afirmaron que utilizó una barreta para acceder a las propiedades y poder hacer fuerza para sacar una caja fuerte y que actuó con dos cómplices, Matías Marasco e Iván Martínez. Así, pidieron “no menos de 15 años” para Pachelo por los atracos cometidos. A su vez, solicitaron nueve años para Marasco y cuatro para Martínez.

Qué pasó con los exvigiladores

José Ortiz y Norberto Glennon eran los vigiladores en El Carmel. Ambos fueron imputados por el crimen en calidad de cómplices, pero el fiscal general adjunto indicó que “desistirían de la acusación” contra ambos.

José Ortiz, uno de los vigiladores acusado por complicidad.

“Somos de la convicción que la evidencia respecto de Ortiz y Glennon que se ha podido obtener no resulta elocuente y no alcanza el grado de certeza necesario”, admitió Ferrari. “Ni Ortiz ni Glennon tenían sangre en sus prendas, tampoco las tenía Carrascosa, Guillermo Bártoli e Irene Hurtig: todos fueron auditados por innumerables testigos. El único que no fue auditado fue Nicolás Pachelo, que incluso dijo en una comunicación a Jorge Lanata que ese domingo había lavado la ropa”, subrayó.