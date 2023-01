Juicio a los rugbiers: Ciro Pertossi rompió el silencio y señaló que “frenó la patada” sobre Fernando Báez Sosa

Este martes se transofmró en una nueva jornada clave en donde otro de los rugbiers se quebró en medio del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Es que, al igual que este lunes, mientras se esperaba la palabra de algunos de los padres de los imputados, Ciro Pertossi se quebró igual que lo hizo Máximo Thomsen.

Según informaron, este martes se esperaba por ocho los testigos que se presentarán desde las 9 ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores, luego de que otros que estaban pautados para la misma fecha fueran desistidos.

La defensa de los rugbiers: Emilia Pertossi y Hugo Tomei.

Sin embargo, el que se adelantó a todo fue Ciro Pertossi que, se levantó de su asiento y pidió declarar ante el Tribuanl. Allí solo se dedicó a aclarar algo sobre unas imágenes que se habían visto en estos días de audiencia y no quiso responder preguntas de la fiscalía.

“Este chico soy yo y quisiera aclarar que esa patada no la doy y que cuando me doy cuenta que el chico está en el piso me freno antes”, dijo Pertossi al pararse en la sala de audiencias y con un puntero señalar su imagen en la pantalla donde se reproducía el video.

Luego, el joven volvió a la silla y se negó a contestar más preguntas. Ahora, se espera las declaraciones de algunos de los testigos que llamó la defensa que cambió su estrategia y apunta al homicidio por riña, que bajaría la pena que podrían recibir los juzgados por homicidio “con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso”.

Tras las declaraciones brindadas este lunes por las madres de Máximo Thomsen (23) y de Blas Cinalli (21), para la duodécima jornada está previsto que lo hagan las de Enzo Comelli (22), María Alejandra Guillén, y de Ayrton Viollaz (23), Erika Pizzatti, y las del padre de Matías Benicelli (23), Héctor Eduardo Benicelli, y el de Luciano (21) y Ciro Pertossi (22), Mauro Pertossi.

También está citado Andrés Santiago Martín, oficial subayudante que intervino en la desgrabación de un audio del efectivo Maximiliano Rosso Suárez, quien asistió a la víctima tras el ataque frente al boliche “Le Brique”. Declararán además Pablo Alberto Rodríguez Romeo, perito informático que realizó informes técnicos sobre evidencia digital, y María del Carmen Badaloni, jefa de la sección psicología de la Asesoría Pericial La Plata.

El último testigo previsto para esta jornadad es Agustín Costa Shaw, psicólogo clínico que intervino en la investigación penal suplementaria, y que fue ofrecido en marzo de 2022 por la defensa, a cargo de Hugo Tomei, como testigo de parte en una pericia psicológica y psiquiátrica a la que finalmente los imputados no aceptaron someterse por falta de “confianza” en el proceso judicial.

Qué dijo Máximo Thomsen en sus primeras palabras tras el crimen de Fernando

Thomsen se quebró en llanto al momento de la declaración de su madre, Rosalía Zárate. Al momento en que habló la mujer, los padres de Fernando Báez Sosa se habían retirado del recinto.

“Máximo es el hermano menor. Me separé cuando él tenía seis años, siempre fue mi compañero. Me enteré de lo que pasó y me encontré con él detenido. Me quedé sin trabajo, sin obra social...”, expresó, mientras su hijo no podía contener las lágrimas.

Tras el testimonio de su madre, Máximo Thomsen tomó la palabra y contó todo lo sucedido en la previa, durante y después del asesinato de Fernando Báez Sosa.

Foto: Clarín

“[...] Como a las 3.30 y fuimos para poder entrar en el boliche. Yo fui el primero que entró con uno de los chicos y fuimos a la barra a cambiar la consumición”, contó. Como había mucha gente recordó que en un momento pidió “basta de empujar”. “Alguien me responde ‘estamos todos en la misma. Cuando termino de escuchar eso, alguien me empuja. Era un amigo que tenía un chichón. Uno lo agarró del cuello, era de seguridad, y le pedí que lo soltara. Entonces [el de seguridad] dice ‘sacalo a él también’”, contó.

“Entonces tiro las manos hacia arriba para sacármelo de encima porque me estaba asfixiando. Y escuché que dijeron ‘llévenlo a la cocina que lo cagamos a palos’”, agregó.

“Me quedé insultando al boliche porque me sacaron. En la calle, uno de los chicos estaba sentado del otro lado y voy para ese lado. Miro para la derecha y veo que uno de mis amigos se estaba por meter en una ronda de gente desconocida, salgo detrás de él. Me pegan una piña en la cara y reacciono tirando patadas. No sé a quién, no sé a donde. Pero nunca con intención de matar nadie. Me metí a pelear porque era una persona contra muchos, vi una ronda con mucha gente”, detalló sobre la escena de la pelea.

Máximo Thomsen (izquierda), cada vez más complicado por matar a Fernando Báez Sosa.

“Siento que alguien me pone la mano en el pecho: es un amigo y me dice ‘basta’. Me di vuelta y me fui, me sigo yendo. Uno de los chicos dice que terminó mal. Yo digo: ‘¿Cómo? Si fueron segundos’”, señaló.

“Mi idea principal siempre es comer despues del boliche. Después, me fui a dormir porque para mí fue una pelea, un abrir y cerrar de ojos. Me levantan diciendo que estaba la policía afuera”, cuenta sobre lo que hicieron luego de la agresión a Fernando.

“Salí tercero y se escucha ‘son ellos, tírense al piso’. Nos preguntaron si salimos, si nos habíamos peleado. ‘Sí’, dijimos. Nos dijeron: “¿Saben por qué están acá? Ustedes mataron a un pibe’. Empecé a vomitar. No lo podía procesar, mi cabeza no lo entendía”, dijo.