Ya transcurridos más de dos años del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, y bajo la tónica del pacto de silencio para no verse aún más implicados por parte de los rugbiers, el padre de Lucas Pertossi decidió romper ese pacto de silencio y hablar con la prensa acerca de lo sucedido esa noche del 18 de enero de 2020.

Los pedidos de justicia por el crimen de Fernando Báez Sosa.

De esta manera, el padre de de Lucas dialogó con Telenoche y afirmó sobre la inocencia de su hijo al no participar de la golpiza y además confesó que no comprende “por qué está preso”.

Cabe recordar que Lucas Pertossi fue quien grabó a sus amigos en el momento en que golpeaban hasta la muerte a Fernando, y además es el que les avisa por WhatsApp a sus amigos sobre el deceso del joven: “Caducó”.

Es por ello que el padre de este rugbier implicado insiste que su hijo no debería estar preso: “Lucas está preso por algo injusto, siendo que él solo está filmando”.

A su vez, Marcos Pertossi, el padre de Lucas, es el tío de Luciano y de Ciro, otros dos de los rugbiers involucrados, los cuales cumplieron roles distintos esa noche fatídica. En el primer caso, Luciano le pegó a los amigos de Fernando, quienes intentaban salvarlo. Mientras que Ciro lo atacó por la espalda. En ambos casos, cumplen condena de prisión en La Plata, al igual que el resto de los rugbiers.

Cómo lo define su padre a Lucas Pertossi

“Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, estas fueron las palabras de Marcos Pertossi para referirse a su hijo.

Es preciso mencionar que Lucas está implicado en la causa como ser el autor de las filmaciones de sus amigos, mientras éstos golpeaban hasta matarlo a Fernando Báez Sosa aquella noche a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Lucas Pertossi, quien fue el responsable de filmar cómo sus amigos golpeaban a Fernando además de ser el autor de la frase "caducó" para referirse a su muerte.

Todavía la Justicia está tratando de determinar si Lucas golpeó luego de filmar a Fernando, aunque sí se supo que se comunicó con sus amigos tras el ataque: “Amigo, estoy acá cerca de donde está el pibe y están todos a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia. Caducó”.

La causa sigue en camino y los pasos a seguir indican que la fecha del juicio a los rugbiers está pactada para el 2 de enero de 2023.

Los rugbiers consideran que hay “una persecución mediática” en su contra

Hace poco más de una semana se dio a conocer que tres de los rugbiers acusados y detenidos se negaron a realizarse pericias psicológicas y psiquiátricas dado que “ya los juzgaron como asesinos”.

En ese sentido, también consideran que hay “una persecución mediática” contra ellos, al definirlos como asesinos.

Los tres acusados que negaron realizarse las pericias fueron Máximo Thomsen, Enzo Comelli y el mencionado Lucas Pertossi.

A través de su abogado, Hugo Tomei, los implicados presentaron un escrito diciendo: “No poseo confianza en el proceso judicial que se viene llevando a cabo, ya que he padecido persecución mediática y he sido juzgado como ‘asesino’ por autoridad judicial”.