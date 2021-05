Este miércoles, algunos vecinos de Pérez fueron convocados para ser vacunados en el Centro de Salud El Gurí. Cada media hora, ingresaban alrededor de 30 personas a la espera de la inoculación. Tanto el personal de salud como el administrativo, así lo explicaron algunos vecinos que esperaban en la cola su turno, atendieron a todos con amabilidad y eficiencia, consiguiendo que la vacunación se hiciera de modo ágil y puntual.

Continúan aplicando la primer dosis de la Sputnik V en el Centro de Salud El Gurí Mecha Martínez

Pedro salió feliz y comentó que no se había anotado, quizá por despiste y distracción. “Yo tengo 69 años y no me había anotado antes. Yo ya tenía que estar vacunado hacer rato, por la edad, pero no me había anotado, hasta que pusieron una carpita acá enfrente, la vi y me anoté. Me llegó enseguida el turno”, explica y continúa haciendo memoria para puntualizar, “en tres días me llegó la fecha”.

Ernestina Zubizarreta tiene 65 años y ponderó al personal de salud y la atención que brindaban los administrativos en el Centro de Salud. Le llamó la atención cómo acompañaron hacia la puerta a una señora que apenas podía caminar con un bastón, y la contuvieron hasta cerciorarse que un familiar viniera a buscarla.

Otra señora se acercó al ingreso, porque perdió el turno del día de ayer. Su problema es que no sabe leer, y no se enteró que había sido citada. Volvió para pedir que le reprogramen el turno, e indicó que pongan el celular de su hija en vez del suyo, para que sea ella quien le avise llegado el momento. Se había anotado en marzo y le preocupaba el tema: “Tengo presión alta encima”, dice .