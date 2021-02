Hace cinco meses aproximadamente que los abuelos están sin atención médica en las instalaciones del Centro de Jubilados de Cabín 9 y Pami no autoriza a ningún médico clínico para que los atienda. El 17 de febrero pasado, los jubilados invitaron a los Concejales a una reunión para que conozcan las instalaciones y los ayuden con la problemática, pero ninguno asistió.

Jubilados de Cabín 9 sin médico clínico (Norma Acosta)

Norma Acosta, habló con Vía Pérez y manifestó su preocupación porque son muchos los que necesitan un médico clínico en las instalaciones del Centro de Jubilados. “Tengo a cargo a mis padres y a un tío. Antes los atendía otro médico de cabecera en Pérez, pero con la comodidad de tener un centro de jubilados aquí en Cabín 9 donde vivo y no tener que pagar remise para ir hasta Pérez a llevar a mis padres, hice la transferencia para que los puedan atender en el barrio”, explicó.

El médico que atendía en los edificios del Centro de Jubilados se enfermó dos veces de coronavirus y tuvo que retirarse. “Hace una semana y media tenemos contacto virtual con él y me contó que recién hace 10 días está empezando a caminar. Por suerte nos pudo hacer recetas para algunos jubilados y nos las mandó por celular”, señaló Norma.

El pasado 9 de febrero, los abuelos marcharon a Pami para insistir con el reclamo. “Yanina Muratore, Directora Ejecutiva Regional de Pami, no nos atendió”. Fueron recibidos por un funcionario de la administración de Pami, quien se comprometió a darles una respuesta pero “lamentablemente no obtuvimos ninguna contestación luego de la marcha”, expuso. “Me parece injusto porque el centro de jubilados está autorizado por el Pami, y no se entiende que no manden un médico”.

Norma contó que tienen un grupo de whatsapp con los que asisten al centro de jubilados, y hace poco enviaron una publicación donde se ve a Yanina Muratore en las instalaciones de la nueva Delegación Municipal en la que hace referencia a la ambulancia de SIES, dispuesta para lo que necesiten. “Una señora se descompuso frente a la comisaría, se pidió la ambulancia y no estaba. Otra vez yo misma la solicité para un nieto y tampoco estaba disponible”, se quejó.

Acosta, quiso aclarar también que la Delegación Municipal, es el espacio público que Muratore y el Intendente Corsalini dispusieron para que se atienda a los jubilados, pero no reúne las condiciones apropiadas. “En éstos días nos llegaron también al grupo de whatsapp, unas fotos donde había un jubilado afuera de las instalaciones de la delegación municipal, esperando muchas horas bajo el sol, con calor... lo que será con lluvia y en invierno”, se preguntó.

Carta a los Concejales de Pérez (Norma Acosta)

“El próximo martes, 2 de marzo, a las 18.30 horas, haremos un escrito para el Gobernador con el fin de hacérselo llegar firmado por todos, para que escuche nuestro reclamo”, expuso. También señaló que la semana pasada, invitaron a los Concejales a una reunión, por medio de una carta, para que conozcan el lugar y los ayuden con la problemática, pero no asistieron.