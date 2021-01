Hoy por la mañana los jubilados y afiliados de Pami que viven en el barrio se reunieron para reclamar a la obra social que autorice el ingreso de un nuevo médico clínico. Hace dos meses aproximadamente el médico anterior se enfermó de Covid-19 y según manifiestan los jubilados, al quedar con secuelas no pudo asistir más y se retiró.

Ana María Natande es una jubilada que asiste hace más de una año y medio a las instalaciones del Centro de Jubilados. “Tenemos una excelente atención pero estamos reclamando un médico clínico porque el que teníamos se enfermó de Covid-19 y por eso se retiró. Es lo que nosotros sabemos. Estamos exigiendo tener nuevamente otro médico clínico porque es muchísima la gente que se atienden ahí”, manifestó.

El jueves pasado y hoy por la mañana se reunieron para delinear cómo proceder. “Necesitamos la atención. El lugar está completo y tiene todo el equipamiento que tiene que tener, tenemos varias especialidades y hasta un laboratorio. No queremos que eso se cierre. Exigimos tener un médico como corresponde, que esté a la par de todos nosotros. Todos los día se congregan jubilados aquí. Hay mucha gente, me incluyo, que tenemos que retirar recetas para el mes de febrero y no sabemos a quién recurrir”, señaló Natande.

Algunos jubilados dicen que es una cuestión política porque desde la Municipalidad nunca se han acercado al Centro de Jubilados. Roberto Ruiz Díaz es afiliado al Pami y asiste al Centro de Jubilados hace varios años. En diálogo con Vía Pérez explica: “necesitamos el doctor porque nuestro doctor se enfermó. Hace tres meses hicimos el reclamo en el Pami. Tengo entendido que mandaron dos pero uno se quedó en Pérez y el otro lo mandaron atender a un galpón de la Municipalidad donde se iba a hacer una casa velatoria. Los municipales lo abrieron. Queremos el reemplazante que pedimos, nos lo otorgaron pero no llegó”.

Jubilados de Cabín 9 no quieren que su centro se cierre y exigen que Pami envíe un médico clínico (Facebook)

“Todo esto es política, nosotros queremos que venga y nos atiendan. Una señora va casa por casa diciendo que el Centro de Jubilados se va a cerrar y que pasen todos al galpón municipal. Nosotros tenemos el nuestro ¿para qué vamos a ir a otro lado?. Tenemos las instalaciones con aire acondicionado, y todo muy bien equipado. El Pami lo habilitó para eso. Acordamos una reunión con el Intendente y la Directora de Pami para el próximo jueves a las 9.00 de la mañana”, añadió.