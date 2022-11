El hermano de Lionel Scaloni contó qué hizo durante el partido de Argentina-México: su nueva cábala

El último sábado se vivió con muchos nervios y nadie se quería perder el segundo partido de la Scaloneta en Qatar. Todos menos Mauro, el hermano de Lionel Scaloni, que se fue al medio del campo, apagó todos los aparatos desde donde podía seguir el encuentro de Argentina y México, y los prendió una vez terminado el encuentro.

Si bien reconoció que no vio el partido, Mauro Scaloni remarcó que vivió el encuentro con muchos nervios. “Yo también fui futbolista, así que lo viví como cualquier hincha, pero con un poco más de intensidad porque sé cómo es estar en el vestuario”, detalló en diálogo con Arriba Córdoba.

Pero, ¿por qué no vio el partido el hermano del DT de la Selección Nacional? Mauro explicó que en Pujato “estamos en plena cosecha de trigo”, y por eso estaba en el campo a la hora del partido. Aunque no solo no lo vio por televisión, sino que decidió aislarse de todo: “Apagué la radio y puse el celular en modo piloto. Lo prendí recién a las 17.50 para enterarme del resultado”.

Al enterarse del triunfo, no lo dudó y decidió tomar esto como su “nueva cábala” y para el partido de este miércoles con Polonio aseguró que “voy a volver a ir al medio del campo por más que no tenga que hacer nada, misma ropa y todo”.