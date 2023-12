Santiago Halle: “siempre destaqué que mis padres me educaron con el ejemplo”

En su despacho del Palacio Municipal nos recibió Santiago Halle que hace unos días juró como nuevo Secretario de Gobierno para la gestión 2023-2027 de la intendenta Rosario Romero.

Con respecto a su familia Santiago dice que: “Siempre destaqué de mi formación es que mis padres siempre me educaron con el ejemplo y con la palabra. Me educaron sin prejuicios, en casa no se criticaba la forma de vestir de alguien”.

Sostiene que la “humildad es muy importante para la vida” y que “el triunfo y el fracaso son dos impostores” y eso afirma que marca el comportamiento diario de su vida y profesión.

Santiago Halle junto a Rosario Romero. Foto: web

Halle se recibió de abogado en la Universidad del Litoral y dice que “siempre le gustó la política” y la abogacía.

Fue criado en una casa donde se leía mucho de política y sociología junto a textos de filosofía. Santiago es hiho de José Carlos Halle y Rosario Romero, y es ahí, en ese contexto donde siempre estuvo ligado a la preocupación por lo social. “Eso me fue criando y modelando para lo que soy ahora”, recuerda Santiago.

Como hobby tiene la guitarra con Joaquín Sabina y Silvio Rodriguez pero reconoce que no le dedica el tiempo que le gustaría. Cree que un pasatiempo es fundamental y hacen bien. “Tener un hobby es importante para la persona, la centralidad de la persona, una distracción para tener la posiblidad de una mirada mas de lejos”.

También ocupa su tiempo a la lectura y poder escribir y cree que es importante estar constantemente actualizándose. “Le dedico tiempo porquye ayuda a la formación y a la tarea diaria. Son atajos en que sirven en toda profesión y en la mía también”.

Cuando se le consulta sobre la continuidad de ciertas políticas de la gestión anterior de Adán Bahl, Halle responde que “los procesos de modernización de la administración pública no se pueden cambiar y continuar para fortalecer el área”.

También en la modernizción de los servicios públicos debido a que la ciudad crecer “y nosotros nos tenemos que adaptar y no quedar atrás de los problemas”.

