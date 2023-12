Rosario Romero juró como Intendenta de Paraná en el Teatro 3 de Febrero

Por su parte el viceintendente David Cáceres, en el marco de la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante, fue el encargado de tomar juramento a la flamante Intendenta. Luego de esto, Romero se encargó de tomarle juramento a todo su gabinete.

Primer mensaje

En el primer mensaje la flamante intendenta aprovechó para agradecer al intendente Adán Bahl y al gobernador saliente Gustavo Bordet. Dijo que ha compartido “innumerables jornadas de trabajo, años de militancia y de gestión”. También agradeció los ciudadanos que le otorgaron “la enorme distinción y responsabilidad institucional de conducir los destinos políticos y administrativos de nuestra ciudad”, dijo.

Rosario Romero asume como intententa de Paraná. Foto: web

En el recinto del teatro 3 de febrero también se encontraba el flamante Gobernador de Entre R{ios, Rogelio Frigerio para con quien Romero tuvo palabras de agradecimiento afirmando que “en esta etapa institucional” sabrá honrar ese compromiso. “Somos plurares y dentro de la democracia, capaces del diálogo y los consensos”, agregó.

En su discurso dijo que asume con una “enorme responsabilidad para seguir un camino de transformaciones, mas allá de cualquier contexto o cirscuntancia” y agregó que desea un “municipio activo, facilitador y atento a las voces de los vecinos y sus modos de sumar valor en el quehacer cotidiano. Que impulse el crecimiento y avance en las obras estratégicas que nos consoliden como una capital provincia, productiva y turística, que resulte una referencia en el país”, afirmó.

También dijo que viene con una fuerza que le de continuidad a la visión estratpegica “sobre las prioridades de la ciudad. Vamos a concluir las iniciativas que están en marcha y planificar, cuidadosamente y fijando prioridades, los pasos a seguir para continuiar construyendo una ciudad sostenivle, inteligente, turística y productiva”, dijo.

Romero también llamó a “construir, entre todos, valores en común. Valores de respeto y de cuidado. Construir ciudadanía implica comprender cabalmente el sentido de nuestros derechos, pero también de nuestras obligaciones”.

Anunció el Programa Construir Valores, “que pediremos se apruebe por Ordenanza para que, con nuestros clubes, parroquias y organizaciones no gubernamentales, trabajemos juntos en mejorar las condiciones de vida, abrazando a los que necesitan de un modo organizado, previniendo adicciones, labor que por cierto queremos hacer junto al Estado Provincial”.

Por otro lado dijo querer una “Paraná verde, con un plan de arbolado eficiente y generoso. Ese cuidado contempla la profundización del programa de separación de residuos y un trabajo cada vez más eficiente de recolección”.

“Todo lo que el Municipio hace precisa del desarrollo eficaz de sus capacidades operativas. La Municipalidad debe estar ahí donde falta alumbrado, donde se dificultan los accesos, donde la urbanidad es una herramienta central para cooperar con la seguridad de la gente”, dijo.

La intendenta dijo que quiere un Estado municipal: “activo en su rol, eficaz para simplificar la vida de los vecinos, creativo para promover el trabajo y la inversión en la ciudad. Insisto en un concepto: un estado facilitador de la actividad privada, desde el pequeño al gran emprendedor, contemplando y ayudando a aquellos que contribuyan a la creación de trabajo y a la producción”.

Al referirse a lo cultural, dijo que se fomentará el desarrollo de espacios culturales para que “los barrios de Paraná encuentren los lugares adecuados para hacer accesible ese derecho tan importante a la expresión, al encuentro con otros y a la posibilidad de situarse con esperanzas y creatividad en el mundo”.

“En el mismo sentido, avanzaremos mejorando nuestros jardines maternales, siendo esta tarea una prioridad, pero a la vez trabajaremos en contenidos de educación no formal para las distintas edades. Es especialmente con educación, con cultura y deporte, que llevaremos adelante el Programa Construir Valores”, señaló.

“Dije que soy hija de esta ciudad: trabajo desde chica, estudié trabajando, hice mi profesión, aspiro a que día a día cultivemos la cultura del trabajo. No para obtener el lujo ni la ostentación, sino para combatir la pobreza y para la construcción de mejores condiciones de vida en nuestra sociedad. Si no es así, pienso que no tenemos que estar en la función pública”, indicó.

Finalmente concluyó: “Vamos a hacerlo juntos, necesito de ustedes, les pido el acompañamiento y la ayuda, con esperanza, generosidad, esfuerzo y trabajo, los mejores valores de nuestra gente. Sigamos construyendo Paraná”.

El nuevo Gabinete

Juraron como secretarios: