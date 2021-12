La Municipalidad de Paraná informó el diagrama del servicio de recolección de residuos. La Secretaría de Servicios Públicos recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.

El trabajo se realizará de la siguiente manera: