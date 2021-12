En sus redes sociales Jano Colcerniani, fotógrafo de ceremonial de la Provincia de Entre Ríos, publicó una foto de Fabián Álvarez, uno de los empleados de Casa de Gobierno que fue mozo durante las 3 gobernaciones de Jorge Busti.

El posteo de Jano

“Todos sabíamos que Fabián admiraba y apreciaba mucho al Dr. Busti. Había sido su mozo durante las 3 gobernaciones, y su período como Presidente de la Cámara de Diputados. El ex gobernador le tenía el cariño y confianza que se merecen los empleados buenos y leales. El respeto era mutuo.

El posteo de Jano seguía y contaba como fue que hizo la foto: “Ayer a la tarde, Fabian Álvarez, Jefe de Mayordomía de la Gobernación de Entre Ríos, seguía haciendo su trabajo, y me decía que estaba cansado. ‘Jano, no paré en todo el día...’ Lo miro, y le pregunto si le podía sacar una foto en el Salón Blanco y me dice “No Jano, yo ya me despedí del Doctor”.

Jano Colcerniani, fotógrafo de la gobernación de Entre Ríos. Foto: Vía País

Entonces el fotógrafo insistió: “-Fabi, dale, vos sos la persona a la que más quiero sacarle una foto hoy. Fue caminando rápido y murmurando por los tres pasillos hasta que llegamos al salón Blanco. Se paró al lado de su amigo, hice tres clicks. ‘Gracias Fabi’, le dije, y lo acompañé de nuevo hasta su cocina”, finalizó su relato Jano.

Es interesante ver cuando un foto periodista te cuenta de primera mano la historia de su trabajo.