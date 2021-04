El aumento de contagios de Covid-19 registrado en las últimas semanas encendió las alarmas del sistema de salud frente a la ocupación de camas, sobre todo de terapia intensiva. En Entre Ríos, el Ministerio de Salud brindó detalles acerca de los porcentajes de ocupación en distintas regiones de la provincia.

A nivel provincial hay 265 camas, entre efectores públicos y privados, de las cuales 168 están ocupadas actualmente, lo que representa una ocupación del 63,40%. Asimismo, son 63 las camas ocupadas por pacientes que tienen covid-19 o alguna complicación derivada de la enfermedad, lo que representa un 37,50 %, detallaron desde la cartera de salud a ElOnce.

Paraná

En el caso de la capital entrerriana, hay 85 camas correspondientes a Servicios Críticos entre el sector público y el privado, de las cuales 69 están actualmente ocupadas, lo que representa un 81,18 %. La distribución de camas se da de la siguiente manera:

Hospital San Martín: hay 32 camas y están ocupadas 24. Se informó que hay 10 pacientes internados por covid-19.

Hospital de la Baxada: hay 18 camas, de las cuales 13 están ocupadas con pacientes covid.

Sanatorio La Entrerriana: hay 10 camas y 9 están ocupadas, 3 por pacientes con covid-19.

Clínica Modelo: son 12 las camas y están todas ocupadas, ninguna con paciente con covid.

Sanatorio Río: hay 6 camas, de las cuales 5 están ocupadas.

Hospital Militar: hay 7 camas, de las cuales 6 ya no están disponibles. Dos están ocupadas por pacientes con covid-19.

En relación a la región, el Sanatorio Adventista del Plata, de Villa Libertador San Martín, tiene 10 camas ocupadas y 6 están siendo utilizadas por pacientes con covid-19.

Por su parte, el Sanatorio Parque, de Crespo, tiene 10 camas, de las cuales 9 ya están ocupadas, 6 por pacientes con covid-19. Costa Paraná, en tanto, tiene 6 camas y 1 ocupada. El Centro Médico tiene 6 camas y 2 ocupadas. El Instituto Médico Privado cuenta con 6 camas y solo tiene 1 ocupada.

Concordia, Chajarí y Villaguay

En la región, la ocupación de camas UTI es del 41,38%. De 58 camas hay 24 ocupadas, 8 con pacientes con covid-19. En el caso particular del Hospital Masvernat, de Concordia, hay 26 camas, de las cuales 11 fueron ocupadas, 5 por pacientes con covid-19. En el Sanatorio Garat hay 10 camas y 5 ocupadas. En el Sanatorio Concordia, de 10 camas y 3 ya no están disponibles.

Por su parte en la ciudad de Chajarí, en la Clínica Unión, hay 4 camas y 1 está ocupada. En el Sanatorio Americano, de Villaguay, hay 8 camas, de las cuales 4 fueron ocupadas, 3 por pacientes con covid-19.

Concepción del Uruguay y Colón

En esta región, una de las que presenta riesgo epidemiológico alto, hay una ocupación de camas UTI del 69,05%. De 42 camas, hay 29 ocupadas, seis con pacientes con covid-19.

Em el Hospital J.J. Urquiza, de Concepción del Uruguay, de 13 camas hay 11 ocupadas, 3 por casos de covid-19. En la Cooperativa Médica de las 9 camas que hay, 7 están ocupadas. En la Clínica Uruguay, de 8 camas hay 4 ocupadas, 1 por paciente con covid-19.

En el Hospital San Benjamín, de Colón, de 6 camas, 3 están ocupadas y dos por pacientes covid-19. En el Sanatorio Médico Quirúrgico, de 6 camas, hay 3 ocupadas.

Gualeguaychú

En el departamento la ocupación de camas UTI es del 51,22%. De 41 camas hay 21 ocupadas. En el Hospital Centenario, de 16 camas hay 7 ocupadas, 5 por pacientes covid-19. En el Hospital San Antonio, de 11 camas hay 4 ocupadas, 2 por pacientes covid-19. En el Sanatorio San Lucas, de 7 camas hay 5 ocupadas. En el Sanatorio Jeannot no hay camas disponibles por no encontrarse operativo debido a que no posee personal médico y de enfermería para cubrir dichos servicios. En la Clínica Pronto, de 7 camas hay 5 ocupadas, dos con pacientes con covid-19.