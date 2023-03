Locura Mundial: estuvo en la final de Qatar 2022 y se tatuó la entrada oficial en la pierna

Francisco Carletti es un joven de Paraná que en plena pandemia estuvo muy mal porque su negocio estuvo a punto de fundirse. Esto lo hizo reflexionar y cambiar muchas de sus prioridades en la vida. Fue ahí que se propuso como meta estar presente en el Mundial Qatar 2022, 2 años antes que estallara este actual furor por la “Scaloneta” y que Argentina gane la Copa Améria o la Final con Italia.

Francisco se tatuó la entrada de la final del mundo Qatar 2022. Foto: web

Entonces Francisco cuenta que “me puse a ahorrar y de a poco fuí comprando los pasajes”, primero adquirió el vuelo de ida y todos los meses ahorró para poder llegar a comprar el regreso, la estadía y las entradas oficiales para los partidos.

El primer vuelo

Francisco nos cuenta que “era la primera vez que viajaba en avión” y que se dió cuenta que planificar un viaje al exterior no era tan complicado y sólo se necesita tener claro el objetivo y ahorrar de la manera adecuada.

Antes de salir de Paraná se le encargó que llevara una bandera Argentina que un padre le enviaba a su hija que vive en el exterior y debía entregarsela en Qatar, en pleno Mundial.

Francisco se tatuó la entrada de la final del mundo Qatar 2022. Foto: web

La bandera viajó desde Paraná justo para cuando Argentina empezó a jugar instancias definitorias luego de los partidos de grupo.

Siete mil dólares por la entrada

Francisco vivió entonces el mundial junto a amigos a los que encontró en Qatar y pudo estar presente en la final justo detrás del arco donde Montiel convirtió el gol que selló la obtención de la tercera estrella para la selección nacional.

Una anécdota que cuenta de ese partido final es que “vinieron unos chinos y me quisieron comprar la entrada por 7 mil dólares”, y Francisco nos cuenta que él la había comprado en FIFA a 250 dólares. “Imaginate, con esa plata al cambio de hoy, me alcanzaba casi para recuperar todo lo que había gastado, pero me quedaba sin ir a la final”. Entonces “traté de no escuchar” y siguiendo su pasión ocupó su lugar en la tribuna para ser testigo de una final histórica.

Tatuaje original

Apenas terminó el mundial supo que tenía que hacerse un tatuaje: “nunca me hice un tatuaje y siempre creí que si me hacía uno tenía que hacerme algo importante” y al ver que muchos se tatuaban la copa y a Messi el quiso hacerse algo original.

Francisco se tatuó la entrada de la final del mundo Qatar 2022. Foto: web

Entonces pensó en la entrada que tenía de la final y la mejor forma de preservarla y se dijo “la mejor manera de tenerla para siempre es tatuarmela en la piel”. Así que ahora tiene el ticket con todos los datos de la ubicación: “Partido 64, Fifa World Cup Qatar 2022 Final”. En su pierna se puede observar el asiento, la fecha, el nombre del estadio “Lusail Stadium” y hasta la hora del encuentro.

El cree que es uno de los tatuajes mas originales de los que ha visto en redes y que llevará por siempre impreso el recuerdo de su gran viaje a Qatar.