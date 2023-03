Lionel Messi celebró la Copa del Mundo en Instagram: “Una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando”

La felicidad de Lionel Messi se puede observar como pocas veces en su carrera, tras obtener el Mundial de Qatar 2022, el sueño del capitán argentino se cumplió y ayer lo pudo celebrar con más de 80 mil personas en el Más Monumental tras el triunfo de la Selección Argentina ante Panamá.

En ese marco, el crack argentino, que alcanzó los 800 goles en su carrera profesional y va en busca de un nuevo récord ante Curazao, compartió unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram para agradecer por la noche que vivió junto con sus compañeros celebrando la tercera estrella.

El álbum de fotos que Lionel Messi sobre la fiesta de los campeones del mundo (Instagram)

“Muchas veces imaginé lo que podía ser regresar a mi país como campeón del mundo, pero ahora no tengo palabras para explicar lo que siento, lo agradecido que estoy a toda la gente por el cariño…”, escribió el rosarino que fue elegido como el mejor jugador de Mundial tras ser la figura de la Selección en el camino de Qatar.

“Están siendo unos días muy muy especiales y solo puedo decirles que tengo una felicidad inmensa de ver a todo el pueblo argentino disfrutando y festejando lo que fue otro éxito de todos. Gracias!!!”, agregó.

El álbum de fotos que Lionel Messi sobre la fiesta de los campeones del mundo (Instagram)

Ayer, en medio de los festejos, el capitán argentino tomó el micrófono y se dirigió a los miles de hinchas que esperaban por su palabra en el centro del Monumental. “Gracias a ustedes por todo el cariño que venimos recibiendo, no solo después de ser campeones del mundo, sino también de antes, desde la Copa América”, comenzó.

El álbum de fotos que Lionel Messi sobre la fiesta de los campeones del mundo (Instagram)

“Siempre soñé con este momento, poder festejar con ustedes, poder venir a mi país, a Argentina, levantar una Copa América, la Finalissima y lo más grande, la Copa del Mundo”, continuó. “Yo sé que es un día nuestro, no quiero olvidarme de todos los compañeros que pasaron antes, que también hicimos lo imposible por conseguir esta, no se nos dio, estuvimos cerquita de las dos, también de la Copa América, pero se merecen el reconocimiento porque también dejaron todo por esta camiseta”, recordó a sus compañeros del 2014 y los años siguientes.

“Sigamos haciendo esto, disfrutemos esto, y no sabemos cuánto va a pasar para que vuelva a suceder. Ojalá no pasen tantos años, es muy difícil, depende de muchas cosas, a veces por detalles no se pueden conseguir. Disfrutemos de la tercera estrella”, concluyó, con la sonrisa tatuada.

El récord que alcanzó Lionel Messi tras el gol con Panamá

El capitán de la albiceleste ya es el jugador con más goles en la historia de la Selección, pero uno de los récords que quería romper, y que finalmente no consiguió, era el de ser el primer jugador argentino en alcanzar los 100 goles con la camiseta que lució las tres estrellas sobre el escudo de la AFA.

Pero un récord que sí pudo quebrar es el de marcar 800 goles oficiales en su carrera deportiva, con ese tanto de tiro libre sobre el cierre del encuentro, a los 88 minutos de juego, que desató aún más la locura por la Scaloneta, y por Lionel Messi.