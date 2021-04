Tras conocerse la sentencia del jurado popular que declaró culpable a Jorge Julián Christe por el femicidio de Julieta Riera, el imputado fue trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná donde comenzará a cumplir la pena de prisión perpetua solicitada hoy por el fiscal Ignacio Aramberry.

A la salida del edificio de Tribunales, Christe expresó breves declaraciones a ElOnceTV, “claro que soy inocente”, dijo ante la consulta por su situación. Agregó además: “vamos a apelar. Estoy tranquilo y con la consciencia tranquila”.

Finalmente volvió a insistir: ”Yo no la maté” en relación a Julieta Riera, su entonces pareja. Ayer, en la cuarta jornada del juicio por jurados, un perito tecnológico a cargo del área de celulares del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso mensajes de texto que la víctima envió a su suegra, la exjueza en lo Civil y Comercial de Paraná Ana María Stagnaro, cuatro meses antes del femicidio. “Tu hijo me da miedo, toma un poco y me pega”, le había advertido la joven.