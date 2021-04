Avanza en los tribunales de Paraná la causa por el femicidio de Julieta Riera ocurrido el 30 de abril de 2020 en un edificio de calle San Martín 918 donde la víctima convivía con su pareja Jorge Julián Christe, actualmente imputado por “Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”.

Este miércoles, en la cuarta jornada del juicio por jurados que se le sigue al acusado, un perito tecnológico a cargo del área de celulares del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso mensajes de texto que la víctima envió a su suegra, la exjueza en lo Civil y Comercial de Paraná Ana María Stagnaro, cuatro meses antes del femicidio.

En un mensaje enviado el 1 de enero de 2020, la joven expresa a la madre de Christe: “Tu hijo me da miedo, toma un poco y me pega”. La conversación aportada por el perito Fernando Ferrari surge de los peritajes sobre cuatro celulares que fueron que fueron secuestrados en diversos allanamientos realizados en el marco de la causa.

Tras el mensaje enviado por Julieta, la ex jueza y madre del acusado intenta llamarla sin éxito. “Por qué no me atendes”, le pregunta a la joven quien responde: “Cuando te vea hablamos. No le digas nada a Julián de que te hable”.

Stagnaro le pidió que “se quede tranquila” y le preguntó si estaba bien, a lo que Julieta respondió: “Me siento mal per sí, estoy bien. Si pensas que estoy en pedo o algo así, no”. Finalmente la madre del acusado le responde: “Bueno te dejo porque estoy con el nene (el hijo de Christe con una pareja anterior). Cuando quieras avisame y hablamos”.

Durante la nueva jornada del juicio, el fiscal representante del Ministerio Público, Ignacio Aramberry, solicitó al perito que exponga, además, una conversación del 14 de enero de 2020 entre Stagnaro y la ex pareja y madre del hijo de Christe. “Está mal y lo van a denunciar por violento y demás cosas. Julián está haciendo las cosas mal y si vos no lo ayudas, nadie lo va a hacer, va a terminar con un quilombo de la gran puta”, advirtió en un mensaje la ex pareja del acusado.