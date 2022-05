Rubén Darío Arce es empleado municipal en Concordia y el 15 de enero tuvo un infarto agudo que derivó en un diagnóstico de cáncer y desde ese momento no estaría recibiendo desde la Obra Social de los Empleados Públicos respuestas en tiempo y forma para realizarse los estudios correspondientes a su padecimiento.

Arce al respecto dijo: “Tengo un problema de salud, que me surgió después del 15 de enero de este año, me dió infarto agudo, de ahí mandaron a realizar ciertos estudios, y me diagnosticaron cáncer de recto. Aquí comenzó mi odisea, de enero a esta parte, es un reclamo permanente para que IOSPER me autorice los estudios que me mandan los médicos. El tratamiento es muy largo y no te autorizan en tiempo y forma, con decirle que este lunes, (haciendo alusión al día 9 de mayo), comenzaba con las quimioterapias y no las pude iniciar por falta de una autorización de nuestra obra social, IOSPER”.

Ademas agrega: “IOSPER, te autoriza cada tres meses los análisis, y para un enfermo oncológico que se hace quimios, los análisis se hacen cada 21 días, o los días que te solicita el médico, así que me siento mal, porque tengo que luchar con mi enfermedad y con la obra social a la vez, nosotros pagamos los aportes, porque nos descuentan con los haberes, y no hay que olvidarse que pagamos en dos cajas, la mutual y el fondo voluntario, si no hubiese tenido el fondo voluntario, no tenemos ninguna prestación, la mutual sin el fondo voluntario, no nos cubre nada, a pesar de que nos están descontando la cuota todos los meses sin excepción alguna”.

Ante esta situación Arce se siente “dolido” porque se da cuenta “la triste realidad, que debe atravesar un enfermo oncológico, ante la indiferencia de nuestra obra social y de sus autoridades que nada hacen para aliviar y ayudar a los enfermos como en mi caso”, reflexiona.

También agrega: “Sé que hay muchísimos compañeros y compañeras trabajadoras que hace años vienen luchando para conseguir los servicios y atenciones médicas, que nos merecemos, porque esta obra social, no es del gobierno y del directorio de turno es de todas y todos los trabajadores del estado, nosotros la mantenemos con nuestros aportes”.

Con respeco a las demoras que tiene IOSPER para autorizar un estudio dice: “es una vergüenza, yo vengo atrasado con todos mis estudios, dos meses fácil, casualmente, ahora tengo que hacerme uno del tórax, por unos ganglios que tengo; los médicos quieren saber si es cáncer o no”, dice Arce.

“He hablado con autoridades de IOSPER, por mi situación y espera, hace unos días estuve con la abogada, ya que le presente una nota pidiéndole, lo que solicita el médico, que cada 21 días me autoricen, los análisis nuevos. Y el IOSPER te autoriza cada 3 meses” explica Arce sobre el mecanismo de autorizaciones que está viviendo.

Finalmente Arce afirma: “Me gustaría que el IOSPER cambie, porque esta gente siempre nos mintió, cuando hay elecciones, vienen y te hablan, te prometen los candidatos, llegaron, por el voto de todos los afiliados al IOSPER y se olvidaron de todos los compañeros, creo que para que cambie esto, debe haber un cambio total del directorio, cuantos años administrando la obra social, de todos nosotros y cada vez está peor”, finalizó.