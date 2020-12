Acondicionar un espacio cerrado y seguro, con aislamiento físico del sonido externo, como refugio: este sería un espacio de aislamiento generado, por ejemplo, en una jaula de transporte, una habitación, dentro de una caja o debajo de la cama (donde estén las ventanas cerradas, el techo tapado con mantas, paredes gruesas, etc.), favoreciendo que sea un sitio deseable para el perro, dándole ahí cosas gratificantes para él (como juguetes, caricias, comedero, cucha) y distractores adecuados (música tranquila en alto volumen, juego con nosotros previamente, juguetes con comida etc.). Si ese espacio está suficientemente trabajado previamente, el perro acudirá ahí cuando ocurran los sonidos. Debemos facilitar y dar libertad de acceso a ese lugar, en el que el perro pueda irse en cualquier momento que necesite su “refugio”.

NO hay que molestarlo cuando se encuentre allí calmado y NUNCA debemos castigar si tiene miedo: ante sus reacciones de miedo lo más recomendable es hacer lo que al perro está acostumbrado a recibir. Si se relaja cuando lo acaricias, puede ayudar, y si no, mejor obviarlas. De esta manera evitamos más cambios que lo podrían estresar aún más. Igualmente, de manera general, es preferible no darle demasiada importancia a los sonidos negativos y, de esta manera, mostraremos a nuestro compañero (con nuestro comportamiento) que no existe una amenaza verdadera.