El aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas gestantes es Ley en Argentina; así lo definió la Cámara de Senadores tras 12 horas de debate en el recinto. De los 38 votos positivos que obtuvo el proyecto, dos corresponden a senadores entrerrianos que dieron el visto bueno a la normativa, se trata de Edgardo Kueider del Frente de Todos y de Stella Maris Olalla de la Unión Cívica Radical. Por su parte, Alfredo De Angeli del frente PRO votó en contra y sumó a los 29 negativos que tuvo en total el proyecto.

Edgardo Kueider, el indeciso que propuso un pequeño cambio al proyecto

El senador entrerriano por el Frente de Todos, junto al legislador por Rio Negro Alberto Weretilneck, había pedido un cambio en el texto de la norma a debatir, de esa manera el proyecto se aseguraría dos votos positivos más. El anuncio que hacía lugar al requerimiento fue realizado en el inicio del debate en el Senado por la pampeana Norma Durango: con acuerdo del Poder Ejecutivo.

En concreto se prometió el veto parcial del artículo 4 inciso B, que habilita la posibilidad de la realización de un aborto después de la semana 14 en caso de violación o en el caso de que estuviera en riesgo la vida o “la salud integral” de la persona gestante.

De esa manera Kueider votó a favor del proyecto; si bien estaba anotado en la lista de oradores para exponer de manera virtual, finalmente no lo hizo a causa de un problema con su cámara, según explicó el propio legislador.

Stella Maris Olalla, de la indecisión al voto afirmativo

La senadora entrerriana por la Unión Cívica Radical no había anticipado su voto hasta el momento en que le tocó exponer durante el debate. “Mantener la prohibición no eliminará el sistema clandestino que existe”, reconoció Olalla al tiempo que agregó que “Se trata de una cuestión de derechos y que el Estado debe elegir la continuidad o no de un embarazo de acuerdo con la autonomía de la voluntad de la mujer”.

“La IVE debe ser incorporada como una nueva causa habilitante”, subrayó la legisladora antes de anunciar su voto positivo al proyecto.

Alfredo De Angeli, voto negativo

El legislador del frente PRO fue tajante en su postura de considerar “inconstitucional” al proyecto apoyándose en la opinión del exsenador Eduardo Menem; el entrerriano sostuvo los argumentos que utilizó en la discusión del 2018. “El artículo 75 de la Constitución Nacional habla del derecho del niño, y del derecho que dice que hay vida a partir de la concepción”, sostuvo De Angeli al tiempo que agregó que señaló a sus pares provinciales al indicar: “Aprovecho para decirles a mis pares de Entre Ríos que el artículo 16 de la Constitución de la Provincia también contempla la defensa de la vida desde su concepción”.

“Yo juré por la Constitución, jure respetarla y cuidarla. Y estamos tratando un proyecto inconstitucional. Si voto por el sí quiere decir que no estoy respetando la Constitución”, expresó el senador. “No puedo votar esta ley, porque voy a ser cómplice de penalizar a personas inocentes, como médicos, enfermeros, personal de salud”, agregó y antes de expresar su voto negativo manifestó: “Tengo que honrar mi juramento, por eso voy a votar en contra”.