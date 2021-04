El Test Rápidos de Antígenos que detecta el coronavirus y que días atrás fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), llegó este miércoles a Paraná y algunas farmacias ya lo promocionaban a través de redes sociales. Sin embargo, el Ministerio de Salud difundió una circular donde prohíbe expresamente la venta del producto.

El Departamento Integral del Medicamento, perteneciente al ministerio, fue quien prohibió el uso y comercialización del test rápido en todo el territorio provincial. Desde la cartera de salud explicaron, a través de la Resolución 015, que “Los mismos no son de autoevaluación, por lo tanto, no deben ser adquiridos y utilizados para uso personal o particular, deben ser realizados únicamente en condiciones e instalaciones adecuadas por profesionales de la salud idóneos y competentes, habilitados para tal efecto, para la correcta interpretación de los resultados”.

Del mismo modo aclararon que “no son productos de venta libre, por lo tanto, no se deben ofrecer, promocionar ni adquirir en farmacias, supermercados, ventas ambulantes, ventas a través de internet y/o redes sociales” De manera expresa el organismo prohibió “el uso y la comercialización en Farmacias de los Test Rápidos de Antígenos Covid-19 elaborado por HANGZHOU INMUNO BIOTECH Co-LTD”.