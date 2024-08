Entrerriano denunció a Marley por un supuesto abuso en 2008 cuando tenía 18 años

Alejandro Wiebe, el conductor de Telefé conocido como Marley enfrenta una nueva denuncia, esta vez por parte de un hombre de 34 años de Paraná que dice que sufrió un abuso en 2008.

“Esta persona hoy vive en París y no era menor de edad, tenía 18 años, pero denuncia abuso”, expresó el abogado Martín Apolo, quien es el que lleva adelante también la primera acusación contra el conductor por parte de Adrián Alfredo Molina.

En 2008

“Me llevó años comprender lo que me ha sucedido, años entender que había sido un abuso sexual” dijo la victima que agregó que también le ha llevado “años procesar el daño psicológico”.

Todo comenzó cuando vivía en Paraná con su abuela mientras estudiaba piano y quería darle un impulso a su carrera y por ello es que habitualmente enviaba mensajes a periodistas, diarios, revistas y conductores famosos.

El denunciante contó que por medio de Facebook se puso en contacto con Alejandro Wiebe hace unos 16 años atrás y desde ahí comenzó un vínculo virtual que mas adelante incluyó un vuelo desde el Aeropuerto de Sauce Viejo, Santa Fe, hacia Buenos Aires donde lo recibió el mismo Marley, relata.

Una invitación a la casa de Marley

Al llegar a Buenos Aires, la segunda presunta víctima de Marley, recuerda que el conductor lo recibió en un auto de alta gama con vidrios polarizados y desde Aeroparque se dirigen a un barrio cerrado en Don Torcuato.

“Estaba súper nervioso, fuimos hablando de temas vagos. No recuerdo exactamente de lo que hablamos, en términos reales”, dijo.

La supuesta víctima también hizo un detallado relato de la casa describiendo el ingreso, el living y demás sectores de la misma.

Dijo sentirse muy nervioso que podría tratarse por estar “adelante de él, una persona tan importante o porque tenía la sensación de que algo no estaba bien, quizás ambas”, recuerda.

Luego de 16 años

“Pasaron 16 años, mi memoria puede fallar en las fechas y en algunos datos, pero lo que no olvidaré jamás es el hecho de abuso”, dijo la víctima en el escrito que presentó en la Fiscalía junto a su abogado.

Al dar detalles contó que hubo un abuso con manoseos, masturbación y además, lo obligó a realizarle sexo oral.

También describió que no se sentía cómodo “pero insistía”. “No estaba excitado, solo quería que esa situación terminara”.

Para que no vuelva a suceder

En la denuncia describe que luego del encuentro el conductor lo llevó hasta la casa de una tía de la supuesta víctima en Buenos Aires y contó además que “El viaje fue prácticamente sin hablar, me bajé del auto y se fue (...). Entré y lo primero que hice fue bañarme, pasé mucho tiempo bajo del agua. Me sentía sucio, sentía asco, me sentía mal conmigo mismo”, agregó.

Luego de este incidente no volvió a verlo ni pudo escribirle y desde esa época ha querido insultarlo y “preguntarle por qué, pero no pude”, concluye.

La nueva denuncia fue visibilizada en el canal de noticias C5N. En relación al denunciante que actualmente tiene 34 años, vive en París y está representado por el abogado Martín Apolo.

El letrado solicitó a la empresa Facebook que se pueda ingresar al usuario para ver las comunicaciones entre ambos. Actualmente no pueden ingresar a la cuenta ya que el hombre ha perdido las claves y los dispositivos para poder loguearse nuevamente.

Finalmente también solicitaron a médicos forenses de la Justicia Nacional para que mediante pericias psicológicas y psiquiatras determinen “secuelas” que podría padecer debido al abuso.

