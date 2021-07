El contador Gonzalo Calleja de 29 años está siendo intensamente buscado en la capital entrerriana; desde el miércoles por la tarde su familia desconoce el paradero y la incertidumbre aumenta con el paso de las horas. El auto en el que se movilizaba el joven fue encontrado detrás de la Escuela Hogar, estacionado “de una forma muy extraña”, confiaron fuentes policiales. No obstante, el vehículo se encontraba cerrado con llaves y no presentaba signos de violencia.

El auto fue encontrado detrás de la Escuela Hogar. Policía | Policía

Lucas Calleja, hermano del joven, contó a ElOnceTv que “Hemos perdido el rastro y no lo encontramos. La última comunicación que fue con su novia ayer a las cuatro, cinco de la tarde 16. A la noche iba a ir al gimnasio con un amigo y no apareció; después lo estaban esperando los amigos para ver el partido pero no aparecía y empezaron a llamarlo al celular y no contestaba, directamente daba apagado”.

“Empezamos a preguntarnos entre todos si habíamos tenido contacto, pero nadie lo había visto y empezamos a buscar por todos lados” dijo y agregó que “Estamos desesperados, ni su novia ni sus amigos, ni su familia tenemos información ni sabíamos qué es lo que estaba haciendo o que iba a hacer, no frecuentaba esa zona donde se encontró el auto. No tenemos familiares ni conocidos. Estamos bastante desconcertados y muy preocupados”.

“Pedimos que si alguien vio algo raro en la zona, lo comunique, aunque sea de manera anónima, todo puede sumar para tratar de esclarecer y encontrar a Gonza”, dijo su hermano y pidió a la gente que ayuden a difundir su foto “y cualquier cosa que sepan, lo aporten para poder encontrarlo. Es la primera vez que sucede y mis viejos están muy tristes”.

Datos de la búsqueda

Al momento de la desaparición, Gonzalo vestía camisa a cuadros celeste y blanca, chaleco negro y zapas negras. Mide 1.80 metros, es rubio/castaño, de ojos verdes.

Cualquier dato o información puede comunicarse al 3434636792, al 911 o en la comisaría más cercana.