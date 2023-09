Profundidad: buscan a un joven que desapareció dentro de una laguna.

Un dramático incidente tiene en vilo a la comunidad de Profundidad, donde desde la tarde de ayer martes, agentes de la comisaría local se encuentran en una búsqueda desesperada de un joven de 19 años que se presume se ahogó en las aguas de una laguna cercana.

Según información proporcionada por fuentes policiales, aproximadamente a las 15 horas, efectivos de la Unidad Regional X fueron alertados sobre la desaparición de un joven en una laguna de la zona. Los agentes se dirigieron de inmediato al lugar señalado y mantuvieron una conversación con Ricardo C. (50 años), un residente de Candelaria que se encontraba en el sitio.

Ricardo C. informó que él y el joven desaparecido, identificado como Claudio R. (19 años), estaban en busca de un caballo que se había extraviado en la zona. Ambos se encontraban cerca de una laguna, cuyo caudal se había elevado considerablemente debido a las recientes lluvias, en las inmediaciones del Campo Laboral.

En circunstancias aún no del todo claras, Claudio R. se sumergió involuntariamente en las aguas de la laguna, la cual tiene una profundidad de aproximadamente 6 metros, y no logró salir a la superficie por sí mismo. Ricardo C. declaró que él mismo estuvo a punto de enfrentar la misma situación, pero logró aferrarse a unas ramas en la orilla y ser rescatado posteriormente por personal policial.

El hombre de 50 años expresó que conocían la zona, pero debido al alto nivel del agua en ese momento, no pudo percatarse de la peligrosa profundidad, lo que resultó en el trágico accidente.

En estos momentos, un destacamento de la comisaría de Profundidad, la División Comando Candelaria y la Dirección Rescates Complejos trabajan arduamente en la búsqueda de Claudio R. Se han desplegado dos kayaks y una lancha, aportada por un vecino solidario, pero hasta el momento, los resultados de la búsqueda han sido negativos.

La operación de búsqueda y rescate continúa en desarrollo mientras familiares y amigos esperan angustiosamente noticias sobre el joven desaparecido.